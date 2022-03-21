Piyasalar Birikime Geçti, Bitcoin Yükselişe Hazırlanıyor

Özellikle sene başında regülasyon söylemleri baskısı başlamış, geçen hafta Avrupa Parlamento’sunda PoW coinlerinin yasaklanması oylaması ile devam etmişti. Fakat risklerin azaldığı, borsalara para girişlerinin artarken, borsalardan çıkan coinlerin de buna paralel arttığı ve stake (kilitleme) edilen tutarın da arttığı görülüyor. Bitcoin adreslerinde birikim devam ederken, henüz kurumsal bir alış haberi olmasa da Bitcoin dip çalışmalarının ardından akümülasyon kısmına geçiyor. Tüm bu metrikler bizlere yolunda giden bir şeyler olduğu sinyalini veriyor. Haftalık periyotta yükselen kanal eşliğinde Bitcoin’de devam eden yükseliş trendi mevcut. Son 2,5 aydır yatay seyreden ya da yükselemeyen piyasa biraz can sıkıcı olsa da Bitcoin’i teknik olarak ele aldığımızda; Fed sonrası yatay bant 37.000-39.000$ aralığında 40.500-43.500$ aralığına yükselmiş durumda. Yine de orta vadeli alçalan trendin devam etmesi ve bu trendin de 41.800-43.800$ aralığında direnç bölgesi oluşturması söz konusu olsa da, alttan da toparlanan dipleri görüyoruz. Bu nedenle 41.800-43.800$ bölgesinde kar satışları görsek de yön yukarı eksene kaymaya devam ediyor. Yükselen üçgen formasyonu ile birlikte Bitcoin’de 46.000$ seviyesine yakın zamanda tepkinin yüksek olasılıklı olduğunu düşünüyoruz."