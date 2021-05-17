Özgür Demirtaş'tan kripto para uyarısı!

Musk, geçen günlerde Bitcoin'i üretmek için kullanılan enerji miktarı için "çılgınlık" ifadesini kullanarak, Tesla araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldıklarını duyurmuştu. Musk'ın açıklamasının ardından Bitcoin sert değer kaybı yaşadı.

Prof. Demirtaş, Musk'ın uyarısına eleştiride bulunurken, kripto para yatırımcılarına da şunları söyledi;

"Kripto paraların yüzde 90'nının batacağını daha önce söylemiştim. Bazı önemli projelerin ise devrim niteliğinde olduğunu eklemiştim. Bu projelerde astronomik çıkışlardan sonra da her 3-4 yılda bir MEGA geri çekilme olduğunu tarihden biliyoruz diye eklemiştim.

"Bu tip büyük çöküşün tam olarak ne zaman olacağının ISI grafikleri, Stock-to-Flow analizleri dışında pek bilen yok (Bildiğini iddia eden Yalan söylüyordur)... Ondan da daha önemlisi düşüşlerde SATIN (SELL ALL) veya SATMAYIN (HODL) şeklinde tavsiye verenler çok büyük hata etmektedirler.

"İnsanların RİSK algısını, mal varlıklarını bilmeden böyle tavsiyeler verilmez. Ayrıca bu işin felsefesini sevdiği için yatırım yapan ile borcunu kapatmak için yapan veya hızlı para kazanmak için yapan insanlar aynı insanlar değildir. O yüzden de Tek yönlü tavsiyeler vermek sorumsuzluktur.

"Benim yatırımımı satmamam ile bu işe kısa süreli giren bir kişinin satmaması aynı şey değildir, aynı şey tersi için de geçerlidir.

"Elon Musk'ın yaptığı da YANLIŞ, her coini aldırmaya çalışanın yaptığı da YANLIŞ. Elon 2 gün önce bilmiyor muydu BTC'nin nasıl ve kimler tarafından Mine edildiğini? Yeni mi öğrendi? Her şeye AL diyenler de tavsiye verdikleri insanların hayatını ve kazancını biliyorlar mı da..."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">1) Kripto paraların %90’nının batacağını daha önce söylemiştim. Bazı önemli projelerin ise devrim niteliğinde olduğunu eklemiştim. Bu projelerde astronomik çıkışlardan sonra da her 3-4 yılda bir MEGA geri çekilme olduğunu tarihden biliyoruz diye eklemiştim+</p>— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) <a href="https://twitter.com/ProfDemirtas/status/1394003186256683009?ref_src=twsrc%5Etfw">May 16, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>