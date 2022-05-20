NFT Piyasalarının Canlanmaya İhtiyacı Var!

Rapor, sürekli olarak yüksek talep olmaksızın, yeni satışa çıkan NFT koleksiyonlarının piyasayı etkilediğini ve sermayeyi eski koleksiyonlardan uzaklaştırdığını belirtiyor. Raporda ayrıca, piyasanın sürdürülebilir ve yatırımcılar için çekici kalması için alıcıları nakit kapma projelerinden ve cüzdan dolandırıcılıklarından korumak için araçlar ve platformlar geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

“2022 NFT Pazar Trendleri (Ocak-Mayıs)” başlıklı rapor, bu yıl NFT pazarındaki iniş ve çıkışları inceliyor ve yeni, popüler NFT koleksiyonlarının NFT'lere olan ilginin nasıl başarılı bir şekilde ateşlediğine dikkat çekiyor. Bu tür yeni projeler, PhantaBear ve Asya'nın önde gelen diğer NFT projelerinin Asya'daki zengin Çince konuşan pazarlardan NFT alıcılarının habercisi olduğu Ocak ayındaki piyasa faaliyetine benzer şekilde, yüksek hacimli yeni ve geri dönen alıcıları pazara çekiyor. Ani alıcı akışı, piyasa talebinin arzı aşmasına neden oldu ve bu nedenle hemen hemen her NFT koleksiyonunun taban fiyatını yükseltti.

Ancak, fırsatçı proje ekipleri bu fenomeni kâr etme şansı olarak gördüler ve alıcıların saflığından yararlanan hızlı para kazanma planları için düşük çaba gerektiren, düşük kaliteli projeler başlattılar. Yaratıcıların bu tür eylemleri, büyük miktarda sermaye ve likidite çıkışıyla sonuçlandı; alıcılar ayrıca dolandırıcılıklardan, hack'lerden ve değeri düşen düşük kaliteli koleksiyonlardan da para kaybetti. Sonuç olarak, NFT talebi düştü ve halkın güveni sarsıldı.

Bu yıl Mart ayından Mayıs ayına kadar yeni koleksiyonlar ortaya çıkmaya devam etti, ancak bu projeler pazara yeni alıcılar çekmedi ve alıcıların NFT'lere olan ilgisi düşük kaldı. Ancak, diğer NFT koleksiyonlarına sahip olan mevcut NFT satıcılarından yeni koleksiyonlar talep edilmeye devam ediyor. Piyasanın mevcut durumu, kullanıcıların yeni koleksiyonlar satın almak için sermaye toplamak amacıyla eski NFT koleksiyonlarını sattığı bir durumdur. Bu yeni koleksiyonlar mevcut pazarı bulandırdı ve eski NFT'ler üzerindeki satış baskısını artırdı.

NFT pazarı hala hack ve para kapma projeleriyle dolu ve kitleler NFT'leri dolandırıcılık ve yüksek riskli varlıklar olarak görmeye devam ederse, NFT'lere tüketici güveni ve kamu ilgisi artmayacaktır. Rapor, düşük kaliteli projelerin satılması eğiliminin devam edeceğini ve piyasanın düşük kaliteli projeler ile en kaliteli projeler arasında dönüşümlü bir değişim göreceğini tahmin ediyor. Halkın NFT'lere olan ilgisini ve güvenini yeniden kazanması için bir piyasa konsolidasyonu ve reform dönemine ihtiyaç vardır.

Huobi Araştırma Enstitüsü'nde Araştırmacı ve raporun yazarı olan Hanson Chan, "NFT sahiplerine sözlerini yerine getiren sorumlu projeler, akıllı sözleşmeler için standartlaştırılmış UX tasarımları ve NFT alıcılarını etik olmayan proje geliştiricilerinden korumak için tarama platformları ile NFT pazarının daha sağlıklı ve daha güvenli bir alan haline geldiğini görmeyi umuyoruz. Satıcılar ve koleksiyonerler, ileriye dönük bilinçli kararlar almak için mevcut NFT pazarının durumunu değerlendirmeli" dedi.