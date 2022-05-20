banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Gözü kapalı ders yaptılar
Gözü kapalı ders yaptılar
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Tunceli’de korkutan deprem!
Tunceli’de korkutan deprem!
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

NFT Piyasalarının Canlanmaya İhtiyacı Var!

NFT piyasası, Ocak ayındaki boğa döneminden Mart ile Mayıs arasındaki bir istikrar ve konsolidasyon aşamasına kadar, Ocak ile Mayıs 2022 arasında inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. Huobi Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora göre mevcut pazar durgunluğu, NFT pazarının sürekli artan NFT koleksiyonları ve projeleri ile eşleşmek için yeni talebe büyük ölçüde talep olmamasına bağlı olduğunu gösteriyor.

KRİPTO PARA 20.05.2022, 13:28
NFT Piyasalarının Canlanmaya İhtiyacı Var!

Rapor, sürekli olarak yüksek talep olmaksızın, yeni satışa çıkan NFT koleksiyonlarının piyasayı etkilediğini ve sermayeyi eski koleksiyonlardan uzaklaştırdığını belirtiyor. Raporda ayrıca, piyasanın sürdürülebilir ve yatırımcılar için çekici kalması için alıcıları nakit kapma projelerinden ve cüzdan dolandırıcılıklarından korumak için araçlar ve platformlar geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

“2022 NFT Pazar Trendleri (Ocak-Mayıs)” başlıklı rapor, bu yıl NFT pazarındaki iniş ve çıkışları inceliyor ve yeni, popüler NFT koleksiyonlarının NFT'lere olan ilginin nasıl başarılı bir şekilde ateşlediğine dikkat çekiyor. Bu tür yeni projeler, PhantaBear ve Asya'nın önde gelen diğer NFT projelerinin Asya'daki zengin Çince konuşan pazarlardan NFT alıcılarının habercisi olduğu Ocak ayındaki piyasa faaliyetine benzer şekilde, yüksek hacimli yeni ve geri dönen alıcıları pazara çekiyor. Ani alıcı akışı, piyasa talebinin arzı aşmasına neden oldu ve bu nedenle hemen hemen her NFT koleksiyonunun taban fiyatını yükseltti.

Ancak, fırsatçı proje ekipleri bu fenomeni kâr etme şansı olarak gördüler ve alıcıların saflığından yararlanan hızlı para kazanma planları için düşük çaba gerektiren, düşük kaliteli projeler başlattılar. Yaratıcıların bu tür eylemleri, büyük miktarda sermaye ve likidite çıkışıyla sonuçlandı; alıcılar ayrıca dolandırıcılıklardan, hack'lerden ve değeri düşen düşük kaliteli koleksiyonlardan da para kaybetti. Sonuç olarak, NFT talebi düştü ve halkın güveni sarsıldı.

Bu yıl Mart ayından Mayıs ayına kadar yeni koleksiyonlar ortaya çıkmaya devam etti, ancak bu projeler pazara yeni alıcılar çekmedi ve alıcıların NFT'lere olan ilgisi düşük kaldı. Ancak, diğer NFT koleksiyonlarına sahip olan mevcut NFT satıcılarından yeni koleksiyonlar talep edilmeye devam ediyor. Piyasanın mevcut durumu, kullanıcıların yeni koleksiyonlar satın almak için sermaye toplamak amacıyla eski NFT koleksiyonlarını sattığı bir durumdur. Bu yeni koleksiyonlar mevcut pazarı bulandırdı ve eski NFT'ler üzerindeki satış baskısını artırdı.

NFT pazarı hala hack ve para kapma projeleriyle dolu ve kitleler NFT'leri dolandırıcılık ve yüksek riskli varlıklar olarak görmeye devam ederse, NFT'lere tüketici güveni ve kamu ilgisi artmayacaktır. Rapor, düşük kaliteli projelerin satılması eğiliminin devam edeceğini ve piyasanın düşük kaliteli projeler ile en kaliteli projeler arasında dönüşümlü bir değişim göreceğini tahmin ediyor. Halkın NFT'lere olan ilgisini ve güvenini yeniden kazanması için bir piyasa konsolidasyonu ve reform dönemine ihtiyaç vardır.

Huobi Araştırma Enstitüsü'nde Araştırmacı ve raporun yazarı olan Hanson Chan, "NFT sahiplerine sözlerini yerine getiren sorumlu projeler, akıllı sözleşmeler için standartlaştırılmış UX tasarımları ve NFT alıcılarını etik olmayan proje geliştiricilerinden korumak için tarama platformları ile NFT pazarının daha sağlıklı ve daha güvenli bir alan haline geldiğini görmeyi umuyoruz.  Satıcılar ve koleksiyonerler, ileriye dönük bilinçli kararlar almak için mevcut NFT pazarının durumunu değerlendirmeli" dedi.

#NFT
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
22°
açık