NFT nedir, nasıl kullanılır?

Kripto para piyasasının getirdiği yenilikler arasında yer alan NFT, son günlerde kazançları ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Önemli derecedeki ürünlerin, eserlerin sanal ortamda sahiplendirilmesi anlamına da gelen NFT, bir manada dijital tasdik manasına gelmektedir. Peki, kripto para piyasasının gözdesi NFT nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

NFT, blockchain (ya da blok zinciri) teknolojisini kullanarak doğrulanmış bir tür varlık. Blockchain teknolojisi, bir ağ oluşturan bilgisayarların çeşitli alışverişlerin kaydını tutması ve alıcılara hakikilik ve sahiplik kanıtları sunması anlamına geliyor. NFT'yi Bitcoin ya da Ether gibi kısaca kripto para olarak adlandırılan diğer blockchain temelli varlıklardan en önemli özellik, NFT’lerin eşit değer karşılığında başka NFT’lerle değiş tokuş edilmesinin ya da daha küçük değerlere ayrılmasının yani bozdurulmasının mümkün olmaması.

Özel bir şifreleme yöntemiyle harfler ve rakamlardan oluşan 40 karakterlik koda dönüştürülen NFT'lerin hiçbiri diğerinin aynısı değil. Benzersiz özellikleri ve hakikilikleriyle birbirlerinden ayrışıyorlar. Bu nedenle koleksiyon objesi vazifesi görüyor ve çoğaltılamıyorlar.