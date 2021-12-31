Metaverse Coinleri 2021 Getiri Lideri Oldu

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, yılın son gününde yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi: "Bitcoin 2021 yılını 100.000$ seviyesini göremeden tamamlıyor olsa da bu yıl yüzde 60 getiri ile seneyi sonlandırmaya hazırlanıyor. Ethereum ise yüzde 450 gelirle BTC’yi katladı. 2022 yılı kripto paralar Metaverse’in yükselişi ile form değiştirdi, ekosistemin finansal ayağı haline geldi. Bu yılın en dikkat çeken, yükselen sektörleri metaverse oyun coinleri ve NFT’lerle birlikte Layer-1 coinleri oldu. GALA yüzde 32500, AXS yüzde 18100, SAND yüzde 16400 ve MATIC yüzde 14200 getiri sağladı. 2021 yılı yüksek volatilite ile geçti ve önümüzdeki yılın da regülasyon yılı olmasını bu nedenle oynaklığın yine korunacağını düşünüyoruz. Bu sene Temsilciler Meclisi ve Senato’da kripto para borsası CEO’ları soruları yanıtladılar. İlk yasa tasarısı 2022 yılının ilk çeyreğinde Senato’ya gelecek ve şubat ayında da Wall Street yöneticileri SEC ile görüşecek. Yılın son gününde ise Bitcoin’e yine bir kurumsal alıcı geldi ve MicroStrategy 1914 coin satın aldı, beklentileri ileri bir noktaya taşıyarak Bitcoin’in 45.800$ seviyesinde tutunmasına destek oldu. Bugün ekonomik takvim oldukça yoğun. Metaverse oyun coinlerinde güncellemeler gelecek. Bu nedenle coinleri hareketli olabilir. Bitcoin ise 52.000 seviyesini, Ethereum da 4000$ seviyesini aşamadığı sürece piyasanın aşağı potansiyeli artacaktır. Bugün akşam saatlerine doğru toplamda 6 milyar dolarlık opsiyonlar sona ereceği için bugün kripto paralarda ekstra oynaklık görebiliriz."