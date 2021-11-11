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Meğer kripto paralar harammış!

Endonezya'nın İslami otoritesi, kripto paraların haram olduğuna hükmetti!

KRİPTO PARA 11.11.2021, 22:10
Meğer kripto paralar harammış!

Endonezya'nın en büyük İslami kuruluşu Ulusal Ulema Konseyi (MUI), iddiaya göre Bitcoin (BTC) gibi kripto paraların haram olduğu fetvasını verdi.

MUI Fetva Komisyonu Başkanı Asrorun Niam Sholeh, dini otoritenin kripto paraları reddetmesinin ardında "belirsizlik , bahis ve zarar" gibi unsurlar olduğunu söyledi.

Sholeh'e göre MUI'nin kripto paralara onay vermesi için, Bitcoin gibi kripto paraların bir emtia veya dijital varlık olarak şeriat hükümlerine uyması ve "açık bir fayda" sunması gerekiyor.

MUI, Endonezya'nın en büyük sosyal, siyasi, ekonomik ve yasal sorunlarını İslam hukuku çerçevesinde ele almak için düzenlenen Ulema Fetva Komisyonu sırasında Bitcoin'i ele aldı.

MUI’nin Doğu Java kolu, ekim sonunda çoktan kripto para kullanımının haram olduğu yönünde bir fetva yayınlamıştı.

MUI hükümet tarafından finanse edilen bir kuruluş olsa da, konseyin son kararın iddiaya göre yasal olarak bir bağlayıcılığı yok. MUI, fetvanın Endonezya'da kanun hükmünde olmadığını kabul etse de, bazı kaynaklara göre yine de yasalara fikir vermesi için kullanılabilir.

Bloomberg'e göre MUI'nin son kararı, Endonezya'da tüm kripto para alım satımının durdurulacağı anlamına gelmiyor. Yine de konsey, Müslümanları kriptoya yatırım yapmaktan caydırabilir ve yerel kuruluşları kripto varlık oluşturmayı yeniden değerlendirmeye ikna edebilir.

DİYANET'İN AÇIKLAMASI NASIL? BİTCOİN HARAM MI, CAİZ DEĞİL Mİ?

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre kripto para/ bitcoin günah mıdır sorusuna "Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir." denilerek, kripto paranın caiz olmadığı aktarılmış.

Kripto para (veya kripto varlık), işlemlerini güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir. Her bir kripto paranın merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blok zincirinden gelmektedir.

Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir. Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır. Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital­-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir.

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