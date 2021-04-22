MASAK Thodex'in hesaplarına bloke konduğunu açıkladı

Türkiye’nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, siteyi kapatıp yurt dışına çıktı. 20 Nisan’dan bu yana hizmet vermeyen kripto para borsasında 10 milyar dolara yakın bir paranın yer aldığı iddia ediliyor. MASAK Thodex'in Türkiye'de finansal kuruluşlarında bulunan hesaplarına dün itibarıyla bloke koydu.

DEVİR İŞLEMLERİ TAMAMLANANA KADAR

Thodex’ten yapılan açıklamaya göre bir kuruluşun şirkete yatırım yapmak istemesi nedeniyle tekliflerin değerlendirilme aşamasına geçildiği belirtildi. Açıklamada, devir işlemleri tamamlanana kadar kripto para alım ve satımına yönelik işlemlerin durdurulduğu, devir sürecine kadar ise kullanıcıların bilgilendirileceği, internette yer alan olumsuz haberlere ise itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

400 bin kullanıcıya sahip kripto para borsasının sahibi tüm bu açıklamalardan sonra ise yurt dışına giderken görüntülenmişti.

YURT DIŞINA ÇIKTIKTAN SONRA İLK AÇIKLAMA

2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, yazılı açıklamasında kaçmadığını söyledi. Özer, "Birkaç gün içerisinde Türkiye’ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim" dedi.