Mağdur olan binlerce Thodex üyesinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları ifşa oldu

Kripto para platformu Thodex'in işlemlerine ara vermesi ve kurucusu Faruk Fatih Özer'in 21 Nisan Çarşamba günü İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığının belirlenmesinin ardından mağdur olan 391 bin kişiyi üzecek bir gelişme daha yaşandı.

HalkTV'nin haberine göre; Thodex platformuna abone olan binlerce kişinin güvenlik amacıyla yüklediği kimliğiyle beraber olan fotoğrafların ifşa olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafta, platforma abone olan kişilerin, TC kimlik numaraları dahil tüm kimlik bilgileri gözüküyor. 2 milyar dolandırılan 391 bin kişinin kişisel bilgileri şu an internet ortamında serbestçe dolanması ciddi bir tehlike olarak görülüyor.

ARAMADA BİLGİSAYARLARA EL KONULDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası Thodex hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer kurduğu şirketin genel merkezinde polis tarafından arama yapıldı. Aramanın ardından şirketteki bilgisayarlara el konuldu. Şirket ofisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama yaklaşık 5 saat sürdü.

"BU KAÇIŞ STRATEJİSİNE BENZİYOR"

Bir sosyal medya kullanıcısı ise attığı tweette günler öncesinde dolandırıcılığı tahmin ettiği ortaya çıktı. Söz konusu tweette kullanıcı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk borsası Thodex'i inceliyor musunuz? Dogecoin'i yüzde 30 piyasa fiyatının altında satıyorlar ve onları geri almaya çalıştığınızda paraları alıkoyuyorlar. Bir kaçış stratejisine benziyor mu? Bütün bunlar Dogecoin pompasına denk geliyor mu? 24 saat içinde 500 milyon doların üzerinde Dogecoin ticareti yaptılar" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

MASAK ŞİRKETİN HESAPLARINA BLOKE KOYDU

MASAK ise dün itibarıyla harekete geçmişti. Thodex firmasının Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan tüm hesaplarına bloke konuldu.

THODEX'İN KURUCUSU: KAÇMADIM, GERİ DÖNECEĞİM

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter'dan yaptığı açıklama ile iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü. Birkaç gün içinde Türkiye'ye geri dönüş yapacağını söyledi.

MAĞDUR VE ŞİRKET ÇALIŞANLARININ İFADESİ ALINIYOR

Mağdur ve şirket çalışanlarının ifadelerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde devam ediliyor. Şu ana kadar gözaltına alınan bulunmuyor.

MAĞDURLAR BİR BİR ŞİKAYETÇİ OLUYOR

Thodex'in işleme kapanmasının ardından mağdurlardan bir çoğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yüzbinlerce lirasını kaptıran mağdurlar, 19 Nisan'dan itibaren paralarını çekemediklerini ifade ettiler.