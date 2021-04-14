Lüks otomobilde Bitcicoin ile ödeme dönemi

Hayata geçirdiği dev anlaşmalarla adını teknoloji sektörünün ‘şampiyonlar ligi’ne yazdıran Bitci Teknoloji; Formula 1 organizasyonunun efsane markası McLaren Racing ile iş birliğinin ardından Türkiye’de bir ilke daha imza attı.

McLaren Racing anlaşmasına ek olarak Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden Glasgow Rangers ve Real Betis anlaşmalarıyla Türk blockchain’ini yurt dışına ihraç eden Bitci Teknoloji, lüks otomotiv satışının öncü markalarından Royal Motors ile Bitcicoin ile alışveriş dönemi başlatıyor.

Buna göre, 1982 yılından beri McLaren, Cadillac, Bugatti, Tesla gibi 11 binden fazla üst segment otomobilin satışını gerçekleştiren, ayrıca Aston Martin, Jaguar, Infiniti hatta Pagani Zonda gibi talep üzerine özel sipariş verilen binlerce otomobili sahipleriyle buluşturan Royal Motors’tan araç satın almak isteyen kullanıcılar, diledikleri takdirde ödemelerini, tamamen Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen Bitci Chain’in ana coin’i olan Bitcicoin ile gerçekleştirebilecekler. Söz konusu anlaşmayla birlikte, Royal Motors Türkiye’de Bitcicoin ile lüks otomobil satış hizmeti veren ilk kuruluş olacak.

BİTCİCOİN ARTIK BİR ÖDEME ARACI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, “Geçtiğimiz günlerde imzalarını attığımız Mclaren Racing anlaşması sadece bizim için değil, Türk teknoloji sektörü açısından büyük bir dönüm noktasıydı. Şimdi ise lüks ve spor otomobil segmentinin en önemli kuruluşlarından Royal Motors’la yaptığımız bu iş birliğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Blockchain’in kullanım alanı her geçen gün genişliyor. Tüm dünya, bu alanları yakından takip ediyor. Tüm dünyaya baktığımızda; Türkiye olarak bu yeni teknoloji alanına öncülük ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Bitcicoin aracılığıyla otomobil alışverişi bizim için ilk adım olacak. Sırada konaklama ve gayrimenkul sektörleri için de benzer müjdelerimiz var” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Royal Motors Başkan Yardımıcısı A. Hilal Aysal konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Teknoloji her sektörde olduğu gibi, otomotiv sektöründe de büyük önem taşıyor, çağımızın yeni nesil para birimi olan kripto paralara en hızlı şekilde entegre olmalıydık ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Bitci Teknoloji ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, teknolojinin gücünü arkamıza alarak Türkiye’nin ilk yerli kripto para birimi olan Bitcicoin ile ödeme almaya karar verdik. Türkiye’de bir ilk olacak olan bu yeniliği gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu ve heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.