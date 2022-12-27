Lido DAO Şimdi Bitlo'da!

Lido DAO nedir?

Lido, Ethereum (ETH) ve diğer Proof-of-Stake (PoS) blokzincirlerine yönelik tasarlanmış bir likit staking çözümüdür. Kullanıcıların varlıkları kilitlemek veya staking altyapısını korumak zorunda kalmadan tokenlarını stake etmelerini sağlar. Lido stakerları, 1:1 oranında stake ettikleri temel varlığa endekslenmiş türev staking tokenlar ile günlük staking ödülleri alırlar.

Türev staking tokenlar, orijinal coinlerinizi stake ettiğinizde bile kullanabilmenizi sağlar. Örneğin, 3 ETH stake ettiğinizi düşünün. Bunun karşılığında Lido size 3 ETH değerinde stETH token verir. stETH tokenlarınızı ödüller kazanmak ve borç vermek için normal ETH gibi kullanılabilirsiniz. Böylece, staking yaptığınız varlık likit kalmaya devam eder.

Lido platformunda yönetişim ise bir merkeziyetsiz otonom organizasyon, yani DAO ile sağlanır. Lido DAO, platformdaki staking protokollerinin kurallarını belirler ve işlem ücretleri gibi birtakım özelliklerde yapılacak değişikliklere karar verir.

LDO token nedir?

Lido DAO aracılığıyla platformun yönetişiminde söz sahibi olmak için LDO token kullanılır. LDO token sahipleri, Lido DAO’da oy hakkı elde eder. Bir kullanıcı, oy verme sözleşmesine ne kadar LDO token kilitlerse o kadar oy hakkına sahip olur.

Bir ERC-20 tokenı olan LDO, Aralık 2020’de 1 milyarlık arzla piyasaya çıkmıştır. LDO token maksimum arzı da 1 milyar tokendır.

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