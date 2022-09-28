KuCoin 5’inci Yaşını Kutluyor!

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından KuCoin beşinci yaşını kutluyor. Borsa yıl dönümüne özel olarak düzenleyeceği bir dizi etkinlikle mutluluğunu kullanıcılarıyla paylaşmayı planlıyor. KuCoin, kullanıcılarına yıl dönümüne özel birçok yeni avantaj ve etkinlik sunarken, son beş yılda elde ettiği başarıları, hedeflerini ve gelecek vizyonunu da paylaşıyor.

5 Yılın Öne Çıkanları

KuCoin, 2017 yılında kuruluşunun ardından yedi kurucu ortaktan oluşan ekibini 142 kat büyüterek dünya genelinde 1.000'i aşkın kişiden oluşan etkili bir ekip haline geldi. Borsa şu anda 200'den fazla ülkede 20 milyon kripto kullanıcısına hizmet veriyor. KuCoin, kullanıcı sayısındaki hızlı artışın yanı sıra platformun kümülatif işlem hacmini 2 trilyon doların üzerine çıkarırken tek günlük en yüksek işlem hacmini de 30 milyar doların üzerine yükseltti.

KuCoin’de gerçekleştirilen vadeli işlemler, 2022’de 10 milyar doları aşarak en yüksek günlük işlem hacimli ilk 5 Küresel Vadeli İşlem Borsasından biri oldu. Ayrıca KuCoin Pool, 2022'de bilgi işlem gücünü yüzde 500 artırarak dünyanın en büyük 10 Bitcoin madencilik havuzu listesine girdi.

Bir numaralı altcoin borsası olan KuCoin, 700'den fazla coin ve 1200 işlem çiftini destekleyerek kullanıcılara çok sayıda yatırım hedefi ve seçeneği sunuyor. Ayrıca borsa, 23 dili ve 1 milyondan fazla topluluk üyesini destekleyerek dünyanın en büyük kripto topluluklarından birini kurdu. CoinMarketCap'e göre şu anda en iyi 5 kripto borsasından biri olan KuCoin, 2022'de The Ascent ve Forbes tarafından, Meraklıları İçin En İyi Kripto Uygulaması ve 2022'nin en iyi kripto borsalarından biri olarak gösterildi.

Yıl Dönümü Etkinlikleri

KuCoin, 28 Eylül 2022 itibarıyla kullanıcılarına desteklerinden dolayı teşekkür etmek için bir dizi etkinlik başlatıyor. Etkinlikler arasında alım satım kampanyaları, yüzde 10 indirimle BTC/ETH/KCS satın alımı, 5. Yıl dönümü Sınırlı Sürüm NFT'leri gibi birçok kampanya yer alıyor.

Global kripto para borsası, Mystery Boxes etkinliğini de planları arasına eklemiş durumda. Etkinlik, katılımcılarına iki farklı nadirlik seviyesindeki kutulardan herhangi birine sahip olma ve Windvane Launchpad'de White List’e alınma şansı veriyor.

Etkinliklerden bir diğeri olan My Crypto Story ise 20.000 bin dolarlık bir ödül havuzu sunuyor. 11 Ekim’e kadar devam edecek olan etkinlikte katılımcılar kripto hakkındaki hikayelerini yazıyor. Oylama sonucunda en yüksek oyu alan katılımcı 2.000 dolarlık ödülün sahibi olurken, oylamaya katılanlar da 5.000 dolarlık ödül havuzundan yararlanabiliyor.

Son olarak, KuCoin Community Chain (KCC), KuCoin Wallet ve Windvane ile birlikte ilk büyük Web3 etkinliği olan KCC Beowulf'u düzenleyecek. KCC Beowulf, merkeziyetsiz borsalar (DEX), borç verme protokolleri, cüzdanlar, zincirler arası köprüler ve Web 3.0 protokolleri dahil olmak üzere KCC'de dağıtılan 20'den fazla projeyle 7 haftalık bir etkileşim etkinliği olacak.

Kullanıcı Odaklı Yaklaşım

KuCoin, çeşitli kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak ve daha iyi bir trading deneyimi sağlamak için ürün yelpazesini sürekli olarak zenginleştiriyor. Borsa, Trading Bot otomatik trading işleviyle birlikte Spot Grid, Dollar-Cost Averaging (DCA), Futures Grid, Smart Rebalance ve Infinity Grid gibi ürünlerini kullanıcılarını hizmetine sunuyor.

Kullanıcılarına kripto paralarla ilgili geniş bir hizmet ağı sunan KuCoin, NFT, Metaverse ve Web 3’le ilgili yaptığı çalışmalarla da öne çıkıyor. Borsa, kripto ve geleneksel oyunlar için tasarlanmış etkileşimli bir NFT başlatma platformu olan Wonderland'in piyasaya sürülmesiyle Web3'teki çabalarını genişletmeye devam ediyor. Bir diğer yeni ürün olarak ise ana akım NFT blok zincirlerini destekleyen tek duraklı ve merkeziyetsiz, kapsayıcı bir NFT pazarı olan Windvane öne çıkıyor. KuCoin’in amiral gemisi ürünlerinden olan The KuCoin Wallet ise kullanıcılara güvenli ve kullanışlı çok zincirli kripto cüzdanı sağlamak için resmi olarak Haziran ayından bu yana hizmet veriyor.

Kriptoyu ana akım haline getirmek

Küreselleşmeyi her zaman temel stratejilerinden bir olarak kabul eden KuCoin, bu stratejiyle birlikte “Halkın Borsası” unvanını elde etmiştir. Piyasanın değişen gerçeklerini de göz önüne alan borsa; Bangkok, Hong Kong, Dubai ve diğer bölgelerde lokal merkezlerin kurulmasını planlayarak uzun vadeli “Glokal (Küresel + Yerel)” stratejisini başlatmayı amaçlıyor. “Glokal” stratejisinin ilk adımı olarak Hong Kong, Bangkok, Singapur ve Dubai'de yaklaşık 200 yeni pozisyon açılması öngörülüyor.

Her zaman kullanıcıların çıkarını önemseyen KuCoin, bu doğrultuda operasyonel ortama ve ilgili düzenlemelere de uyum sağlıyor. Borsanın uzman kadrosu, kullanıcıları desteklemeye ve dijital varlıklara ücretsiz ve sınırsız erişim sağlamaya olanak tanıyan esnek bir strateji sürdürüyor.

Gelecekte KuCoin

KuCoin, yıl dönümünü ve başarılarını kullanıcılarıyla paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Güven, güvenlik, kullanıcı odaklılık ve yenilik üzerine kurulu küresel ölçeklendirmeye giden uzun bir yolu kat etmekten gurur duyan borsa, önümüzdeki yıllarda Web3 alanını keşfetmeleri için kullanıcılarına daha fazla fırsat geliştirmeye ve sunmaya devam edecek.