Kriptonun çöküşü ve artan akıllı saldırılar: Kaspersky 2. çeyrek DDoS raporu yayınlandı

Dağıtık Hizmet Reddi (DDoS) saldırısı, bir web sitesinin normal çalışmasını engellemek veya tamamen çökmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Genellikle devlet kurumlarını, perakende veya finans şirketlerini, medyayı veya diğer kuruluşları hedef alan bir saldırı sırasında kurban, web sitelerinin kullanılamaması nedeniyle müşteri kaybeder ve itibarları zarar görür.

Nicelikten niteliğe doğru

2021'in ikinci çeyreğine kıyasla Kaspersky çözümleri, kullanıcılarını yaklaşık 2,5 kat daha fazla DDoS saldırısına karşı savundu. Aynı zamanda haktivist faaliyetler nedeniyle saldırılarda çarpıcı bir artışın yaşandığı bu yılın başlangıcının aksine, 2022'nin ikinci çeyreğinde sayılar azaldı. Ancak bu DDoS pazarının soğuduğu anlamına gelmiyor. Bunun yerine saldırıların niteliği değişti. Saldırı kalitesi arttı, saldırılar daha uzun ve daha karmaşık hale geldi.

Ortalama DDoS oturumu 100 kat daha uzun sürdü

2022'nin ikinci çeyreğinde bir saldırının ortalama süresi 3 bin dakika veya iki gün olarak ölçüldü. Bu süre bir saldırının ortalama 30 dakika sürdüğü 2021'in ikinci çeyreğinden 100 kat daha uzun. Haktivist aktivitenin bir sonucu olarak DDoS oturumları için benzeri görülmemiş sürelerle işaretlenen Q1 2022 ile karşılaştırıldığında, Q2 rakamı üç kat artışa işaret ediyor.

Geçtiğimiz çeyrekteki bazı saldırılar günler, hatta haftalarca sürdü. 29 günden biraz daha az olan 41 bin 441 dakikalık bir saldırıyla bu alanda rekor kırıldı.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Alexander Gutnikov, şunları söylüyor: "Bir saldırıyı bu kadar uzun süre devam ettirmek, özellikle koruma çözümleri tarafından filtrelendiği için etkisiz ve son derece maliyetlidir. Botlar sürekli aktif olduğunda botnet aşınması, düğüm arızası veya kontrol merkezi tespiti riski artar. Bu saldırıların aşırı süresi ve akıllı ve hedefli DDoS saldırılarının sayısındaki artış, organizatörlerin yeteneklerini, profesyonel bağlantılarını ve finansman kaynaklarını merak etmemize neden oluyor.”

Akıllı saldırılar rekor kırıyor

Kaspersky'nin ürünleri tarafından 2022'nin ikinci çeyreğinde tespit edilen her iki saldırıdan birini akıllı saldırı oluşturuyordu. Yani organizatörler saldırı öncesinde oldukça karmaşık hazırlıklar yürütüyordu. Akıllı saldırıların payı bu çeyrekte neredeyse %50'ye ulaştı ve bu adeta bir rekor oldu. Tüm zamanların en yüksek payı, dört yıl önce DDoS pazarının çöküşte olduğu bir zamanda belirlenmişti. DDoS etkinliği açısından “hareketli” bir yılda bu kadar yüksek rakamların gözlemlenmesi beklenmeyen bir durum olarak kayda geçti.

DDoS piyasasının kripto para birimiyle ilgisi

DDoS saldırılarının sayısı açısından ikinci çeyrek ilkinden daha sessizdi. Bu yaygın bir olgudur. Uzmanlar genellikle yaz yaklaştıkça DDoS aktivitesinde bir düşüş gözlemler. Kaspersky DDoS Intelligence sistemine göre, bu yıl üç aylık dönemdeki DDoS saldırılarının sayısının dinamikleri bu tipik modelle eşleşmedi. İlk çeyreğin sonundaki yavaşlamanın ardından botnet etkinliği 2. çeyrek boyunca istikrarlı bir şekilde arttı ve Haziran ayında Nisan ayına göre daha fazla etkinlikle sonuçlandı. Bu, genellikle DDoS pazarının ısınmasını teşvik eden kripto para biriminin düşüşüyle tutarlılık gösteriyor.

Gutnikov, bunu şöyle açıklıyor: "Kripto para birimlerinin çöküşü, Terra'nın (Luna) düşüşüyle başladı ve o zamandan beri düşüş ivme kazanıyor. Çeşitli faktörler bu eğilimin devam edebileceğini gösteriyor. Örneğin, kripto madencileri çiftlikleri düşük fiyatlarla oyunculara satıyor. Tüm bunlar küresel DDoS etkinliğinde bir artışı beraberinde getiriyor."

Securelist'te 2022'nin ikinci çeyreğinde DDoS saldırıları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

DDoS saldırılarına karşı korunmak için Kaspersky uzmanları aşağıdaki önlemlerin uygulanmasını tavsiye ediyor: