Kripto Varlıklar Artık Resmen Tanındı

Güvenlik ve sigorta gibi yetenekleriyle daha lansmanı bile yapılmadan şimdiden konuşulmaya başlayan ve sektöre hızlı bir giriş yapması beklenen ABStocks Kripto Borsası yatırımcısı AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin BAYRAK, Cuma sabaha karşı saat 01:00 sularında açıklanan ve 30 Nisan’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelik konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanmamasına Dair Yönetmelik”, 24 saatte 5.5 Milyar USD hacim sınırını aşan Türk Kripto Borsaları sektörünü ve bu borsalara kayıtlı tüm kullanıcıları yakından ilgilendiriyor. Yönetmelik, başlık itibariyle “kullanılmamasına yönelik” olarak çıkarıldığından, kripto dünyasındaki tüm kullanıcıların endişelenmesine yol açtı.

“Kripto Varlık ile alışveriş yasaklanmadı”

Bünyesinde dünyanın en iyi yazılım ve danışmanlık ekibiyle birlikte çalıştıklarının altını çizen ve önümüzdeki günlerde kendi grubuna ait Kripto Varlığı’nın (ABGCoin) lansmanına hazırlanan AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin BAYRAK “Asıl önemli olan devletin üst seviyede ilk defa Kripto Varlık terimini kullanması. Bence bu çok mühim bir gelişme” dedi. Yönetmeliğin sadece TCMB’nin lisans verme yetkisindeki Fintech kuruluşları ve bankaları kapsadığının altını çizen BAYRAK “Zannedildiği gibi Kripto’nun yasaklanması, borsalarda alım satımının artık yapılamayacak olması ve/veya kripto ile mal veya hizmet alınmayacak olması gibi bir durum şu an için söz konusu değil. Konu tamamıyla kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak, ki bu da olması gereken bir durum. Biz bunu aylardır ifade ediyoruz ve tam da düşündüğümüz gibi gerçekleşti” dedi.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, içinde bankacılık sektörünün de bulunduğu ödeme hizmet sağlayıcılarının Kripto Varlık ve ilişkilerini düzenleyen bu yönetmelik ile kriptoların reel alışverişte kullanılmaması değil, bu kuruluşların ve hizmet sağlayıcıların buna aracılık yapmaması hedefleniyor.

Yeni çıkan yönetmelik ile Kripto Borsalarında herhangi bir işlem veya yönetmelik değişimi bulunmuyor. Kullanıcılar her zaman olduğu gibi kripto alım satım işlemlerini bu tür borsalar üzerinden yapmaya devam edebilecekler.