Kripto şehir kuruluyor

Peter Thiel destekli şehir inşa girişimi Praxis; Paradigm Capital, Alameda Research ve Three Arrows Capital tarafından yönetilen A Serisi fonlama turunda kripto şirketlerinden 15 milyon dolar yatırım aldı.



Dryden Brown ve Charlie Callinan tarafından 2019'da Bluebook Cities adıyla kurulan Praxis, internet sitesine göre misyonunu şöyle tanımlıyor: "Daha hayati bir geleceği gerçekleştirmek için kripto şehir devleti inşa etmek."

Praxis, ‘suni şekilde nadirleştirilen’ metaverse'lerden uzaklaşarak, ‘sanayi devrinin iş gücü ilkeleri’ yerine ‘ortak değerler’ etrafında organize olacak bir şehir devleti inşa etmek istiyor. Kripto para temelli şehir devleti, iddiaya göre işlevsel mimari ve çevre teknolojisine yoğun bir şekilde odaklanacak.

Praxis ekibi şehir devletini inşa etmek için henüz bir arazi anlaşması yapmasa da, iddiaya göre Akdeniz bölgesini düşünüyorlar.



Brown, son YouTube röportajında şöyle belirtti:

“Tamamen bağımsız bir devlet gibi bir şey olmaya çalışmıyoruz. Bir devlet ile ortaklık yapmak ve hem biz hem de onlar için faydalı olacak, havalı bir şey inşa etmek istiyoruz."