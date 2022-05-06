banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat
Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat
Kirazda fiyatlar düştü
Kirazda fiyatlar düştü
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
İşte 2022'nin en çok satan otomobilleri!
İşte 2022'nin en çok satan otomobilleri!

Kripto piyasalar çöküşte!

Çarşamba günü açıklanan FED kararının ardından kripto paralar yükselişe geçmiş, Bitcoin 40 bin doların üzerine çıkmıştı. Ancak FED'in etkisi kısa sürdü. Kripto paralarda büyük bir çöküş yaşandı.

KRİPTO PARA 06.05.2022, 13:47
Kripto piyasalar çöküşte!

Piyasaların gözü kulağı çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararındaydı. FED beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0.75-1 aralığına çekti. Kritik gelişme sonrası piyasalara mesajlar veren FED Başkanı Jerome Powell önümüzdeki toplantılarda FED’in 75 baz puan faiz artırımına gitmesinin gündemde olmadığını söyledi. Bu gelişme sonrası kripto para birimlerinde yükselişler hız kazandı.

KRİPTO PARALAR FED’İN ETKİLERİNİ SİLDİ

Bitcoin ve Ethereum, FED’in faiz kararı sonrası yüzde 5’in üzerinde değer kazanmıştı. Bitcoin çarşamba günü 40 bin dolar direncinin üzerine çıksa da burada kalıcılığını sağlayamadı. Ethereum ise 2 bin 965 dolara kadar yükseliş gerçekleştirmişti. Fed’in faiz hamlesi piyasalarda olumlu karşılansa da bu durum kısa sürdü. Perşembe günü kripto para piyasasında rüzgar tersine döndü ve büyük kayıplar yaşandı.

BITCOIN YÜZDE 10’UN ÜZERİNDE DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 39 bin 690 dolar seviyesinden başlayan Bitcoin sabah saatlerinde sakin bir seyir izledi. Akşamüzeri sert düşüş kaydeden Bitcoin 35 bin 571 dolara kadar geri çekilerek yüzde 10’dan fazla düştü. Bitcoin’de gerçekleşen sert hareketler kripto para birimlerinin geneli üzerinde etkili oldu. Bitcoin şu dakikalarda 36 bin 349 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM YÜZDE 9'A YAKIN GERİLEDİ

Bitcoin'in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum fiyatı geçtiğimiz gün 2 bin 940 dolar seviyelerinden 2 bin 683 dolara kadar geriledi. Ethereum'da günlük değer kaybı yüzde 9'a yaklaştı. Ethereum şu dakikalarda 2 bin 730 dolardan işlem görüyor. En yüksek hacimli kripto para birimlerinde görülen sert düşüşler yatırımcıları tedirgin ediyor.

Binance Coin yüzde 6, Ripple yüzde 6.1, Terra yüzde 7.1 düştü. İlk 10'da yer alan kripto paralar arasında Solana yüzde 12 ile en sert düşüşe imza attı. Cardano yüzde 9, Dogecoin ise yüzde 5.6 değer kaybederken Avalanche (AVAX) da yüzde 14 ile çok sert bir düşüş yaşadı.

BORSALAR ÇAKILDI

Öte yandan resesyon endişelerinin etkisiyle birlikte ABD borsaları geçtiğimiz gün büyük bir kayıp yaşadı. ABD’de en büyük 500 şirketin yer aldığı S&P 500 endeksi yüzde 3.56 oranında düşerken, en büyük 100 teknoloji şirketinin yer aldığı Nasdaq 100 endeksi yüzde 5, Dow Jones endeksi yüzde 3.12 oranında değer kaybetti. ABD borsalarının sert gerilemesiyle birlikte kripto para birimlerinde düşüş hız kazandı. Özellikle son dönemde Nasdaq 100 endeksi ile Bitcoin arasındaki pozitif korelasyon yatırımcıların dikkatini çekiyor. Nasdaq 100 endeksi geçtiğimiz gün gerçekleşen büyük çöküşün etkisiyle birlikte 2020 yılı Haziran ayından bu yana en kötü performansı sergiledi. Bu durum kripto paralardaki sert düşüşü tetikledi. Kripto para birimlerinde görülen sert düşüşün etkisiyle birlikte son 24 saatte kripto para birimlerinde kaldıraçlı işlemlerde tasfiyeler görüldü. 400 milyon dolardan fazla kripto para likit olurken, en büyük tasfiye 3.74 milyon dolar ile Okex borsasında BTC/USDT paritesinde görüldü. Son 24 saat içerisinde 191 milyon dolar Bitcoin, 64 milyon dolar da Ethereum pozisyonu tasfiye oldu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Mayıs 2022
İmsak 04:08
Güneş 05:49
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:12
Yatsı 21:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
18°
parçalı az bulutlu