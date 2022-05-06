Kripto piyasalar çöküşte!

Piyasaların gözü kulağı çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararındaydı. FED beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0.75-1 aralığına çekti. Kritik gelişme sonrası piyasalara mesajlar veren FED Başkanı Jerome Powell önümüzdeki toplantılarda FED’in 75 baz puan faiz artırımına gitmesinin gündemde olmadığını söyledi. Bu gelişme sonrası kripto para birimlerinde yükselişler hız kazandı.

KRİPTO PARALAR FED’İN ETKİLERİNİ SİLDİ

Bitcoin ve Ethereum, FED’in faiz kararı sonrası yüzde 5’in üzerinde değer kazanmıştı. Bitcoin çarşamba günü 40 bin dolar direncinin üzerine çıksa da burada kalıcılığını sağlayamadı. Ethereum ise 2 bin 965 dolara kadar yükseliş gerçekleştirmişti. Fed’in faiz hamlesi piyasalarda olumlu karşılansa da bu durum kısa sürdü. Perşembe günü kripto para piyasasında rüzgar tersine döndü ve büyük kayıplar yaşandı.

BITCOIN YÜZDE 10’UN ÜZERİNDE DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 39 bin 690 dolar seviyesinden başlayan Bitcoin sabah saatlerinde sakin bir seyir izledi. Akşamüzeri sert düşüş kaydeden Bitcoin 35 bin 571 dolara kadar geri çekilerek yüzde 10’dan fazla düştü. Bitcoin’de gerçekleşen sert hareketler kripto para birimlerinin geneli üzerinde etkili oldu. Bitcoin şu dakikalarda 36 bin 349 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM YÜZDE 9'A YAKIN GERİLEDİ

Bitcoin'in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum fiyatı geçtiğimiz gün 2 bin 940 dolar seviyelerinden 2 bin 683 dolara kadar geriledi. Ethereum'da günlük değer kaybı yüzde 9'a yaklaştı. Ethereum şu dakikalarda 2 bin 730 dolardan işlem görüyor. En yüksek hacimli kripto para birimlerinde görülen sert düşüşler yatırımcıları tedirgin ediyor.

Binance Coin yüzde 6, Ripple yüzde 6.1, Terra yüzde 7.1 düştü. İlk 10'da yer alan kripto paralar arasında Solana yüzde 12 ile en sert düşüşe imza attı. Cardano yüzde 9, Dogecoin ise yüzde 5.6 değer kaybederken Avalanche (AVAX) da yüzde 14 ile çok sert bir düşüş yaşadı.

BORSALAR ÇAKILDI

Öte yandan resesyon endişelerinin etkisiyle birlikte ABD borsaları geçtiğimiz gün büyük bir kayıp yaşadı. ABD’de en büyük 500 şirketin yer aldığı S&P 500 endeksi yüzde 3.56 oranında düşerken, en büyük 100 teknoloji şirketinin yer aldığı Nasdaq 100 endeksi yüzde 5, Dow Jones endeksi yüzde 3.12 oranında değer kaybetti. ABD borsalarının sert gerilemesiyle birlikte kripto para birimlerinde düşüş hız kazandı. Özellikle son dönemde Nasdaq 100 endeksi ile Bitcoin arasındaki pozitif korelasyon yatırımcıların dikkatini çekiyor. Nasdaq 100 endeksi geçtiğimiz gün gerçekleşen büyük çöküşün etkisiyle birlikte 2020 yılı Haziran ayından bu yana en kötü performansı sergiledi. Bu durum kripto paralardaki sert düşüşü tetikledi. Kripto para birimlerinde görülen sert düşüşün etkisiyle birlikte son 24 saatte kripto para birimlerinde kaldıraçlı işlemlerde tasfiyeler görüldü. 400 milyon dolardan fazla kripto para likit olurken, en büyük tasfiye 3.74 milyon dolar ile Okex borsasında BTC/USDT paritesinde görüldü. Son 24 saat içerisinde 191 milyon dolar Bitcoin, 64 milyon dolar da Ethereum pozisyonu tasfiye oldu.