Kripto Paraların Piyasa Değeri 1 Trilyon Doların Altına İndi

Geleneksel piyasalarda ise ABD ve AB vadelileri açılış Avrupa açılışı öncesinde satış baskısını sertleştirerek yüzde 2 ve üzerine taşıdı. Dolar endeksi 104,70 ile geçen hafta 102 seviyelerindeydi ki aynı hafta %3’ün altında olan ABD 10 yıllıklar şu anda %3,22’ye sıçramış durumda. Ne oldu da piyasalarda bu denli sert satış baskısına maruz kaldı diye sorduğumuzda iki şık makro taraftan geliyor. İlk olarak Cuma günü açıklanan ABD enflasyon verileri beklentilerden saparak tahminlerin üzerinde geldi. Yıllık manşet rakam %8,3 beklentiye karşılık %8,6, yıllık çekirdek ise %5,9 beklentiye karşılık %6,0 açıklandı. Piyasanın bu noktada sattığı iki yer var; ilki ABD’de enflasyon henüz zirve yapmadı. İkinci olarak ise Fed’in 50bp faiz artırım yerine 75bp’lik artırıma gidebileceği ve zirve yapmayan enflasyonda daha sert faiz artırımlarının gelebileceği. Bu nedenle tüm küreselde senkronize bir şekilde satış baskısı söz konusu. Kriptolarda satışı daha fazla derinleştiren ise yine iki konu var. İlk olarak Celcius ağının 320 milyon dolarlık kripto para gönderiminin ardından para çekme işlemlerine durdurulması ve Ethereum’da temmuz ayından gelmesi beklenen ‘difficulty bomb’ özelliğinin iki ay gecikmesi. Dolayısıyla PoW’dan PoS’a geçiş takvimi de ertelenebilir. Bitcoini teknik olarak ele aldığımızda ise yükselen kanal 29.300$ seviyesinden geçmekte ve bu notanın kırılması ile stop loss olan düşüncelerimiz Fed’e kadar beklemenin ihtiyatlı olunacağı yönünde. 25.000$ seviyesinde de alıcıların yenildiği bir görüntü söz konusu. 23.700 ve 22.500$ seviyeleri alt destekler. Satış baskısının devam ettiği Bitcoin’de kuvvetli bir tutuna göremedik özellikle asya saatleri ciddi satıcılı geçti. Zayıf görüntü devam ediyor, gün içi işlemlerde stop losslu gitmekte yarar var." sözlerine yer verdi.