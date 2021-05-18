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Kripto paralarda trend değişti mi?

Bitcoin ve Ethereum günü yükselişle geçiriyor

KRİPTO PARA 18.05.2021, 16:20
Kripto paralarda trend değişti mi?

Kripto paralarda hafta sonu Elon Musk'tan gelen açıklamaların ardından dün yaşanan gerileme bugün kar alımları yükselişe döndü.

Dünyanın %31,9 pazar payı ile en çok kullanılan para birimi konumunda bulunan Bitcoin, son 24 saatte %1,77 değer kazandı. Bitcoin halihazırda 45 bin 312 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Kripto piyasaların ilgisinin giderek arttığı ve piyasa payı %23,65 düzeyine ulaşan Ethereum fiyatı da 24 saatte %1,85 değer kazanarak 3,504 dolar seviyelerine gelmiş durumda.

Son 24 saatte en çok değer kazananlar listesinin başlarında yer alan Ripple'ın ise fiyatı halihazırda 1,62652 seviyelerinden işlem görüyor. Kripto para 1 gün içinde %9,23 değer kazanmış durumda bulunuyor.

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