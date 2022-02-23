Kripto Paralarda Tepki Zamanı

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede: "ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri resmi şekilde tanımasıyla bir dizi yaptırım planı açıkladı. Bazı Rus bankalarına erişim kısıtı gelirken, Rusya’nın swift sisteminde kalması ve Ruslara bölgedeki enerji bağımlılığı nedeniyle sert yaptırımların gelmediğini gördük. Bu nedenle piyasalar son birkaç gündür aşırı satılmışlığın tepkisini vermeye çalışırken, Ruble dahi %1 artıya geçti. Kripto paralarda ise durum Bitcoin 40.000$ bölgesine kısa mesafeli tepki vereceği benzerken, kurumsal yatırımcılar 5 haftadır fiyat düştükçe almaya devam ettiler. Aynı zamanda Bitcoin cüzdanlarının çoğunda 37.000$ fiyat seviyesinde girişler görüldü. Teknik olarak majör desteğimiz kanal alt bandı olan 33.200$ olurken, kademelerde de 37.000$ bölgesinin destek algısının geniş olduğunu hesaplardan görüyoruz. Bitcoin'de halen daha 34.000$ bölgesine tehlike devam ediyor. Bu nedenle tepki beklediğimiz 40.600$ kırılamazsa yeniden mevcut desteklere geri çekilebiliriz. Riskler masada kalmaya devam ederken, bu volatil günlerde, uzun dönemli almanın yanı sıra kısa süreli işlemler daha ihtiyatlı olabilir." sözlerine yer verdi.