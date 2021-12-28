Kripto Paralarda İran Etkisi!

Çin Evergrande’nin batmasına izin vermeyeceğini sektör geneli hakkında konuşarak mesajlarını verdi hatta bu sabah piyasaya 200 milyar yuan para kanalize etti. Bu nedenle kripto paralardaki düşüş dış piyasa ile alakalı değil, kripto para öznelinde yaşandı. Sebeplerin en başında İran’ın kış nedeniyle enerji kaynaklarında sıkıntı çekmesi söz konusu olabileceği ve bu nedenle madencilere yaptığı uyarıydı. Daha öncesinde madencilere yasaklama uygulayacağı konusu ile gündeme gelen İran, madencilik faaliyetlerinin indirgenmesini istemesi kripto para birimlerini aşağıya çekti. Bu hafta Cuma günü 6 milyar dolara yakın opsiyonun sonlanacak olması ile piyasalar yüksek oynaklık yaşıyor. Bitcoin ise 47.500$ seviyesi ana desteğinden henüz kopmadı ve altın ortalamaların en alt desteği 350 günlük ortalaması üzerinde kalıcılık sağladı. Haber bazlı olduğumuz bu düşüşün devamı için şimdilik FUD yaratacak başka bir gelişme yok. Bu nedenle ihtiyatlı olmak adına 47.000$ seviyesi zarar kes olarak tanımlanabilir ve yeniden 52.000$ seviyelerine doğru ataklar görebiliriz."