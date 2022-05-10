Kripto Paralarda Düşüş Sona Erdi mi?

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü’nün kripto para piyasalarında yaşanan gelişmeler ışığında yaptığı değerlendirmede: “Kripto para piyasaları son dönemlerde ciddi bir volatilite ve korku içerisinde. Son bir hafta içerisinde her gün değer kaybeden Bitcoin, geçen hafta Fed öncesi test ettiği 40.000$ bölgesinden gerileyerek 29.800$ bölgesine geriledi. Yatırımcılar artan endişeleri ile borsalara satmak için gönderdikleri Bitcoin tutarı 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle son 3 aydır ABD endeksi gibi hareket eden Bitcoin’de bu nedenle global piyasaların da takibi şart oldu. S&P500 Endeksi Mart 2021’den bu yana ilk kez 4000 seviyesinin altına geriledi. ABD ekonomisine ilişkin resesyon korkuları her zaman olduğundan çok daha fazla. Diğer tarafta dün akşam saatlerinde Fed tarafından yapılan açıklama ile stablecoinlerin savunmasız olduğu söylemleri vardı. Algoritmik parite olan UST dün 0,70 seviyelerine kadar gerilemesi adeta sistemi sarstı ve bir süre bazı borsalar çekme işlemlerini durdurdu. Bunun temel sebebi yüklü miktarda para çekme taleplerinin algoritmayı bozmasıydı. Dolayısıyla bazı büyük yatırımcıların kripto para piyasasından çıkmak istediğini görüyoruz. Ancak söz konusu satış baskısının sona erdiği yönünde tam net bir sinyal olmasa da yüklü satışların ardından sonra oluşabilecek tepki ile piyasaların toparlanma çabasını izleyebiliriz. Fiyat dibini 28.900$ olarak tahminlerinizden ziyade tepki 29.750$ seviyesinden geldi. Yükseliş tepkisinin de 36.000$ seviyelerine doğru oluşması teknik olarak mümkün. Bu kısa vadeli bakış açısı, uzun vadeye bakıldığında burada düşüşü değil, oluşan potansiyeli konuşmak lazım.” sözlerine yer verdi.