Kripto paralarda çöküş devam ediyor

ABD’de, geçtiğimiz cuma günü Mayıs ayı enflasyon verisinin, sürpriz bir şekilde 41 yılın zirvesini yenilemesiyle, piyasalarda risk iştahı azaldı. Yatırımcılar riskli varlıklardan çıkarken, güvenli limanlara yöneldi. Bu durumdan sert etkilenen piyasalardan biri de kripto para varlıkları oldu. Bitcoin fiyatları 1,5 yılın en düşük seviyesine kadar gerilerken; kripto paraların piyasa değeri 1 trilyon doların altına geriledi.

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, bugün içerisinde en yüksek 23 bin 378 dolar seviyesini, en düşük 20 bin 833 dolar seviyesini görürken, saat 10:36 itibarıyla yüzde 2,05 oranında düşüşle 22 bin 778 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 23’ün üzerinde değer kaybederken; piyasa değeri 427 milyar dolar oldu. (hürriyet)