Kripto Paralar Yeniden 1 Trilyon Dolara Gidiyor

Bybit Türkiye Beste Naz Süllü bayram sonrasında yaptığı ilk değerlendirmede kripto para piyasalarındaki yükselişe değinerek:

"Bitcoin ve Ethereum’un başı çektiği kripto paralardaki yükselişte birlikte piyasa toplam değeri yeniden 1 trilyon dolara yaklaştı. Piyasaların uzun süredir Fed ve kripto paralara ilişkin sert regülasyon ve yasaklayıcı söylemleri belirsizlik olarak fiyatlarken madenci satışlarının da etkili olması ile 20.000$ seviyesinin altında seyrediyorduk. Ancak belirsizlikler uzun süredir fiyatlanınca piyasa bir yerde aşağı sarkıtacak olumsuz haberi bulamadı. Ayı piyasasının yetmesi için geçerli bir sebep olmasa da rahatlama hareketinin yaşanması için yeterli bir sebep. Ayı piyasasının sona erdiğine ilişkin elimizde kuvvetli doneler mevcut değil. Örneğin para girişleri yeni bir ralli başlatacak düzeyde değil ve madenciler sert satışlarını sürdürüyor. Bitcoin’in 20.000$ seviyesinin altına gelmesi ile madenci maliyetleri hakkında çok yorumda bulunmuştuk. JP Morgan raporuna göre madenci maliyetleri yeni ve daha verimli donanımlarla yaklaşık 13.000$ seviyesine düştü. Bu bir miktar piyasayı rahatlatırken, Celcius’un da AAVE ve MKR’dan olan borcunu kapaması yine batık riskini masadan kaldırdı. Tüm bunlara ek olarak Ripple eski kurucusu da her ay sattığı ve elinde kalan 2,2 milyar adet XRP’ye 2,8 milyar adet daha ekledi ve 5 milyar adet XRP’yi satmayacağını açıkladı. Piyasalar 27 Temmuz Fed sonrası bir miktar daha rahatlayabilir. Özellikle bu dönemde Ethereum’un Bitcoin’e göre dominans kaynaklı daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Haftalık bazda 18 puan daha iyi getiri sağlayan Ethereum bu açıdan PoS güncellemesini yapacağı ve ağustos ayındaki son testi ile birlikte getiri bazında Bitcoin üzerinde kalmaya devam edebilir. Bitcoin/USDT paritesini teknik olarak ele aldığımızda, yükseliş kanalının dibinde oluşan mum formasyonu “Bullish Engulfing” çalıştı ve kanal orta bandı 22.500 seviyesine kadar tepki geldi. Kanal orta bandı 22.200 seviyesinden geçmekte olup, Bitcoin üzerinde tutunması ile ilk etapta 23.000 sonrasında ise 24.500 seviyelerine kadar rahatlama tepkisi görebiliriz. Yine de baskının devam ettiği para girişlerinin az olduğu ve madenci satışları da göz önünde bulundurulduğunda piyasanın trendinin halen daha aşağı yöne olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle 21.800 gerisine stop loss yakın vadeli işlemlerde düşünülebilir" açıklamalarda bulundu.