Kripto Paralar Tehlike Altında! Ukrayna Gerilimi, Fed Gündemi, Rusya’da Yasa Tasarısı…

Ukrayna’nın doğusunda yaklaşık 9 yıldır devam eden ayrılıkçı hareketler dün Rusya tarafından bağımsızlıklarının tanınması ile taçlandırıldı. Jeopolitik gerginlikler önümüzdeki ay kritik öneme sahip Fed’in faiz artıracağı toplantıyı kısmen unutturdu. JP Morgan’ın bu yıl 9 faiz artışı beklediği düşünüldüğünde 2022’nin çok sert geçeceği belli oldu. Bunun yanı sıra Rusya’da kripto düzenlemelerini içeren yasa tasarısı geçti ve kripto paranın ödemelerde kullanılması yasaklandı. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda para girişi yaşayan varlıklar altın ve ABD tahvilleri oldu. Altın geçen hafta 1840$ seviyelerinden bugün 1910$’a yükselirken, ABD 10 yıllık tahvilinin faizi ise %2’den %1,86’ya talep nedeniyle gevşedi. Kripto paralarda ise çıkışlar devam ediyor. Dün borsalardan tether çıkışı ve bitcoin-Ethereum girişleri görüldü. Bu demek oluyor ki piyasa likit değer yitiriyor, borsalarda satılan kripto paralar para olarak ekosistemden çıkıyor. Bu açıdan piyasalarda deprem durulmuş değil. Bitcoin her 40.000$ denemesinden sert bir şekilde geri dönüyor. Eğer kripto paralarınız duruyorsa bu dönemlere kilitlemek ve pasif gelir elde etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bitcoin son kalesi olan 33.000$ seviyesini aşağı kırdığı takdirde haftalık yükseliş kanalından çıkmış olacak ve daha sert düşüşlere açık hale gelebilecek. Şimdilik haberler durulmadan dönecek umudu ile işlem yapmak yanlış olabilir, yatırımcıların temkinli olması gerekir." sözlerine yer verdi.