Kripto paralar neden düşüyor? Ne Yapmalı?

Son 1 haftada %85 düşen LUNA bugün itibari ile 8.50$ seviyesinden işlem görüyor. LUNA’daki karmaşa ve saldırını etkileri devam ederken bir taraftan da adeta düşene vurmak deyimi yerindeyse Janet Yellen yakın tarihli bir kongre oturumu sırasında stablecoin'lerin "hızla büyüyen fakat hızla artan riskler" olduğunu, stablecoin düzenlemeleri için bir an evvel aksiyon alınması gerektiğini belirtti. Yani kripto para camiası LUNA’daki sorunlara ek olarak bir de regülasyon stresi yaşayabilir. Bugün ABD’de ayrıca enflasyon verileri açıklanacak. Tahminler yıllık manşet enflasyonun %8,5’ten %8,1’e gerilemesi yönünde. Ancak sorun artık enflasyon değil, sorun hem faizleri artıran hem de bilanço küçültmesine başlayacak olan ABD’de artan resesyon riski. Bu nedenle de saatlik ücretler verisinin önemi artmaya devam ediyor. Bu nedenle endeksler düşüyor, Nasdaq korelasyonu yüksek olan Bitcoin ve öncülüğünde diğer kripto paralar geriliyor, altın değer kaybı yaşamıyor. Bu süreçte en sağlam kalan kripto para Tron (TRX) ve NEAR oldu. Bugün enflasyon endişeleri bir nebze olsun düşmesi kripto paralarda tepki alımları sağlayabilir. Fakat henüz LUNA'nın kurtarılmasına ilişkin desteklenen bir durum oluşmadığı için bu yükselişler tepki mahiyetinde, geçici olabilir. Bitcoin ise 30.000$ üzerinde tutunmaya çalışıyor olsa da 28.600$ seviyesine değip destek alması daha sağlıklı olacaktı. Yatay ve yönsüz seyrin devam ettiği Bitcoin için 30.300-31.900$ bölgesinde yatay seyir devam ediyor. Bu açıdan ne yapılır sorusuna biraz uzaklaşmak ve ufak bir riskle maliyetleri bu fiyatlardan yararlanarak uzun vadede aşağı çekmek vereceğim cevap olacaktır."