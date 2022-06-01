Kripto Paralar LUNA Öncesi Seviyelere Yükselebilir

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmesinde; " Haziran ayının ilk gününde yaptığı değerlendirmede Euro tarihinde yaşanan yüksek enflasyona değinerek şu açıklamalarda bulundu: "Haziran ayının ilk gününde teknoloji hisselerindeki düşüşe bağlı kalarak kripto paralarda da bir miktar satışların yaşandığını görüyoruz. Endeks ve hisselerde genel seyri aşağı yönde etkileyen temel unsur dün Euro tarihinde en yüksek enflasyonun gelmesi sonrası yaşandı. Beklentiler %7,7 yıllık manşet TÜFE artışıydı fakat %8,1 gelerek beklentilerden hızlı bir ayrışma gerçekleşti. Dünya şu anda hem ABD hem de EB Merkez Bankalarının senkronize faiz artışlarını fiyatlarken, kripto paralarda da ufak düşüşler yaşanıyor. Kurumsal ve bireysel özel müşteriler 27 Mayıs haftasında 70 milyon dolar Bitcoin ve ufak da olsa Tron ve Solana alarak geçirdiler. Ancak temel eğilim Bitcoin üzerinde devam ederken, yükselişin önce Bitcoin ile başlamasını daha sonrasında da seçilen altcoinlerin devam ettirmesini bekliyoruz. Fakat bu beklenti ralli babında değil, tepki anlamında. LUNA ve UST olayı öncesindeki seyirlere doğru normalleşme dahi diyebiliriz. Bitcoin’in aktif ve yeni adres sayıları, 1 ve daha eski Bitcoin arzının yüksek olması şimdilik ralli tarafına destek vermiyor. Bu nedenle genel durum beklentimiz 30.600-30.300$ üzerinde tutunması ile 32.000$ seviyelerinin test edilmesi ve ardından 34.000$ seviyelerine tepki verip, piyasada desteklerse 39.000$ seviyelerine doğru tepkinin sürmesi yönünde. Bugün ele aldığımız coinler arasında Waves, Monero, ZCash ve Dot var." sözlerine yer verdi.