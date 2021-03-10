Kripto paralar kansere umut oldu!

Birleşik Krallık'ta yaşayan bir Reddit kullanıcısı, salı günü r/Cryptocurrency subreddit'inde paylaştığı bir gönderide üniversitede bir tanıdığına iki yıl önce verdiği tavsiyenin, o kişinin babasının akciğer kanseri için kritik tedaviye ulaşabilmesiyle sonuçlandığını ileri sürdü.

Kripto paralar ile ilgili bir kitap arayan bu kişi ile kütüphanede tanıştım. Kitabın ne olduğunu hatırlamıyorum, sanırım 'yeni başlayanlar için kripto para' gibi bir şeydi. Sohbet etmeye başladık ve onu Coinbase, Binance, Mercatox, Huobi, Nexo, CoinMarketCap ve Blockfolio ile tanıştırdım. O zamanlar yatırım yaptığım ve araştırıp, kendisinin de yatırım yapmasına uygun olup olmadığına karar vermesini söylediğim 5 kripto para önerdim. O gün hepsine yatırım yapmaya karar verdi.

UsersAndAbusers adlı kullanıcı, tavsiye olarak ADA, XDC, Golem, Nexo ve Ether'i (ETH) önerdiğini belirtti. Reddit kullanıcısı, salı günü bu tanıdığından yatırım tavsiyeleri sayesinde ikinci evre akciğer kanseriyle mücadele eden babasının tedavi masraflarını karşıladığını belirten bir mesaj aldığını söyledi.

Birleşik Krallık'ta sağlık harcamaları ABD'ye kıyasla genelde çok daha düşük olsa da, pandemi nedeniyle tıkanan sağlık sistemi nedeniyle insanlar özel tedavilere yöneliyor. Bu tedavi masrafları ise on binlerce sterlini bulabiliyor.

Hikayenin gerçekliği henüz doğrulanmamış olsa da, birçok Reddit kullanıcısı insanları uzun vadeli kripto yatırımlarını tedavi için nakde çevirmeye zorlayan sağlık sistemine isyan etti.

Geçtiğimiz iki yılda ADA fiyatı yüzde 2.500 artış ile 0,045736 dolardan 1,169936 dolara, GLM fiyatı yüzde 585 artış ile 0,0689 dolardan 0,4723 dolara, Nexo fiyatı yüzde 2.800 artış ile 0,0848 dolardan 2,48 dolara, ETH fiyatı ise yüzde 1.220 artış ile 139 dolardan 1.835 dolara yükseldi. En büyük artışı ile yüzde 6 bin ile XDC gösterdi ve 0,0006 dolardan 0,036 dolara yükseldi.