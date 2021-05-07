Kripto paralar için düzenlemeler son aşamaya geldi

Kripto para dünyasında dolandırıcılık ve güvensizlik ortamının oluşması devletleri de harekete geçirdi. Manipülasyonların ve mağduriyetlerin önüne geçmek adına pek çok devlet düzenlemeler yapmış durumda. Ülkemizde de bu anlamda önemli adımlar atılıyor.

Kripto para düzenlemesi ne zaman?

Geçtiğimiz aylarda MASAK kripto para borsalarının müşterilerine ait tüm verileri talep etmişti. Sonrasında kripto paraların ödeme ve aracı işlemlerde kullanılması yasaklandı. Son olarak da belirli bir meblağ üzeri veya şüpheli işlemlerin MASAK’a bildirilmesi zorunlu hale getirildi.

Bunların haricinde bir vergilendirme çalışması da var. Bakan Lütfi Elvan kısa süre önce CNN Türk’e yaptığı açıklamalarda kripto paraların yasaklanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve alım-satım yapan insanların kötü niyetli olmadıklarını belirtti.

Vergilendirme konusunda ise SPK, BDDK ve Gelir İdaresi Başkanlığı ortaklığında çalışmalar yapılıyor. Kripto varlıkların tanımlanması ve borsaları yükümlülükleri gibi ayrıntıların yanında vergilendirme için de dünyadaki örnekler inceleniyor.

Bakan Elvan taslak metninin son aşamaya geldiğini ancak tam olgunlaşmadığını belirtiyor. Acele etmek istemediklerini dile getiren Elvan ülkemiz için fırsatlar sunacak bir kanun olmasını istediklerini vurguluyor. Bu bakımdan kripto para kanunun yıl bitmeden kabul edilmesi yüksek ihtimal gibi duruyor.