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Kripto paralar, düştükçe düşüyor

Bitcoin, 19 Mayıs'ta 8 bin dolar değer kaybederek, şubat başından beri görülmemiş seviyelere geriledi.

KRİPTO PARA 19.05.2021, 22:23
Kripto paralar, düştükçe düşüyor

Zaten yüksek olan satış baskısı, borsalardaki değer kaybı, doların güçlenmesi ve Çin'in kripto yasaklarını sıkılaştıracağı söylentisiyle daha da arttı.

40 bin dolar desteğini kaybeden Bitcoin, oldukça önemli 200 günlük hareketli ortalamasının da altına geriledi. 

Dolar cinsinden kaybedilen değer, Bitcoin standartlarında normal olsa da, vadeli işlem yatırımcıları arasında tam bir karmaşaya yol açtı ve tek bir saat içinde 2,7 milyar dolar, 24 saat içinde ise 6,5 milyar dolar likide edildi.

Glassnode'un kurucu ortağı Rafael Schultze-Kraft, kısa vadeli BTC yatırımcılarının büyük bir kısmının zarar ettiğini ve mevcut fiyat seviyelerinin son destekler olduğunu belirtti.

Altcoin'ler de düşüşte

Bitcoin çeviri yayın saati itibarıyla 32 bin dolar civarında seyrederken, altcoin'ler de oldukça kötü bir manzara sergiledi.

Yakın zamanda önemli değer artışları gösteren Telcoin (TEL) ve SHIBA INU (SHIB), en büyük kaybı yaşayanlar oldu.

Ether (ETH) de 2 bin dolar civarına tutunmaya çalışıyor.

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