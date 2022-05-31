Kripto Paralar Bitcoin Öncülüğünde Yükselebilir

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmesinde: "Kripto paralar son olarak sekizinci haftayı da negatif kapatmasının ardından yeteri kadar satış iştahının kalmamasıyla yükselişe geçti. Ayrıca cuma günü de çoğunluğu put (satım) olan opsiyonların vade bitiş tarihiydi. Daha öncesinde 28.600$ denemesinde birçok satış kontratı açılmış ama piyasa yeniden 30.000$ seviyelerine gelince short pozisyonlar likidite olmuştu. Bu tablo bize artık 30.000$ seviyesinin altında yeteri kadar satma iştahını yansıtmadığı için geçen hafta sizlere Cuma gününden sonra yükseliş görebileceğimizi belirtmiştik. Dün 32.000$ seviyelerine yaklaşan Bitcoin sonrası toplamda 300 milyon dolara yakın pozisyon likidite oldu. Diğer tarafta bugün ufak bir miktar geleneksel piyasaya bağlı düzeltmeler söz konusu olabilir. Dün tatil olan ABD piyasaları bugün açılış öncesinde vadelilerde eksi seyrediyor. Bu nedenle dünkü kazançların bir kısmı bugün kar satışlarına uğrayabilir. İlk olarak Bitcoin’in yükselişe geçmesini bekliyoruz ve şu anda %46 olan dominansın yeniden %50 üzerine çıkmasını beklemekteyiz. Bitcoin’in ölçeklendirilebilir ağı Lightning Network’un kapasitesi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca bireysel ve kurumsal yatırımcıların da ilk tercihlerinin Bitcoin olduğunu unutmamak gerekir. Piyasa çok kan kaybetti, Kasım ayında gördüğü toplam piyasa değeri 3 trilyon dolar büyüklüğünden 1,3 trilyon dolara geriledi. Repütasyonu Bitcoin öncülüğünde toparlayabilir. Bitcoin’de 30.600$ ve 31.500$ seviyelerinde tutunma çabası mevcut. Geri çekilmelerde bu destekler önemli olacak ve ana desteğimiz 30.600$ gerisine inmediği sürece 32.300 ve 32.900$ seviyeleri bir sonraki adımda hedefleri olacak." idaelerini kullandı.