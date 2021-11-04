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Kripto Paradan kar elde eden düşük gelirliler hemen iş bırakıyor!

Veriler, düşük maaşla çalışan iş gücünün kripto paralardan hayatlarını değiştirecek kazançlar elde ettikten sonra işlerini bıraktıklarını ortaya koyuyor.

KRİPTO PARA 04.11.2021, 20:42
Kripto Paradan kar elde eden düşük gelirliler hemen iş bırakıyor!

Analiz şirketi Civic Science, 1 Kasım'da yayınladığı araştırmasında 18 yaş üstü 6.741 katılımcının yüzde 4'ü, geçtiğimiz yıl kripto varlıklara yatırım yaparak kazandıkları "finansal özgürlük" sayesinde işlerini bıraktıklarını belirtti.

İşini bıraktığını belirtenlerin neredeyse üçte ikisi, bir yılda 50 bin doların altında kazanç sağladıktan sonra işi bırakmaya karar verdi. Bu kişilerin yüzde 27'sini 25 bin dolardan az kazananlar, yüzde 37'sini ise 25-50 bin dolar aralığında kazananlar oluşturuyor. Araştırma katılımcılarının yüzde 15'i, kriptodan 50-75 bin dolar aralığında gelir elde ettikten sonra, yüzde 13'ü 75-150 bin dolar aralığında, yüzde 8'i ise 150 bin dolardan fazla gelir elde ettikten sonra işi bıraktığını belirtti.

Civics’in bulguları, farklı zaman aralıklarından ve değişen sayıda katılımcıdan verileri harmanladığı için dikkatli bir inceleme gerekiyor. Bu bağlamda neyin "finansal özgürlük" kabul edildiği de net bir şekilde açıklanmamış.

Civic Science, “Bu veriler, kripto yatırımlarının bazıları için hayat değiştirici düzeyde gelir sağladığını, daha varlıkları kripto sahiplerinin ise varlık sınıfını gelir kaynağından çok çeşitlendirme aracı olarak kullandığını ortaya koyuyor," diye belirtti.

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