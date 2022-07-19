Kripto para yükselişini sürdürüyor! Yatırımcılar umutlu...

Bitcoin bugün yükselişini sürdürerek 22 bin 126 dolar seviyesine geldi. Ethereum ise 1555 dolar seviyesini gördü.

CoinDesk'te yer alan verilere göre, geçen hafta boyunca 19-20 bin dolar bandında seyreden Bitcoin bugünkü hareketiyle birlikte üst üste altıncı gününde yükselmiş oldu.

Bitcoin bu hafta 2017'de çıktığı zirvenin hemen üzerinde seyrediyor, ancak geçen kasımda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin dolara yükselmişti. Kripto para birimi halihazırda kasımdaki zirvesinin yüzde 68 altında.

Öte yandan Bitcoin ve Ethereum’un başı çektiği kripto paralardaki yükselişle birlikte piyasanın toplam değeri 1,07 trilyon dolara geldi. CoinGecko’daki verilere göre bu, son 24 saatte yüzde 1,5'lik artış olduğu anlamına geliyor.

Ancak gözlemciler yükselişin sürekli olup olmayacağı konusunda emin değil.

‘YUKARI MODDA GÖRÜNÜYOR’

Financial Express'e konuşan girişimci ve yatırımcı Agam Chaudhary, Bitcoin'in kripto para birimine inanan yatırımcılar sayesinde 20 bin dolara yakın seyretmeye devam ettiğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre İngiltere merkezli ADM Investor Services International'ın teknik analiz başkanı Eddie Tofpik ise piyasanın mayıstan itibaren düşüş eğiliminde olduğunu belirtti ve “Şu anda dört adım aşağı, bir adım yukarı modunda görünüyor” diye ekledi.

PİYASAYI OLUMSUZ ETKİLEMİŞTİ

ABD'de enflasyon oranlarının tarihi düzeylerde seyretmesi nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını daha da sıkılaştıracağına yönelik beklenti kripto para piyasalarını derinden sarsmıştı.

Fed'in olası bir resesyonu tetikleyebileceğine yönelik beklentiler riskli varlıkları olumsuz etkilemişti.

Ancak Fed'in bu ayki para politikası toplantısında 100 baz puanlık faiz artışına gideceği yönündeki beklentiler yeniden 75 baz puana indi. Bu da piyasaları bir miktar rahatlattı.