Kripto para yatırımcıları çok dertli! Sert düşüş sürüyor...

Kripto para piyasaları sakin başladığı haftada düşüşe geçti.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre piyasaların toplam değeri yüzde 1.9 azalarak 2 trilyon 125 milyar dolara düştü.

Saat 09.00 itibariyle, Bitcoin de düşüşten payını aldı. BTC'nin fiyatı yüzde 1.1 azalarak 42 bin 205 dolara geriledi, piyasa hakimiyeti ise yüzde 37.6 oldu.

Ethereum'daki düşüş BTC'yi aştı. ETH'nin fiyatı yüzde 2.5 azalarak 3 bin 185 dolar seviyelerine indi.

Ripple ise sakin bir son 24 saat geçirdi. XRP'nin fiyatı binde 6 inerek 75 cent seviyesine geldi.

Dogecoin de tıpkı XRP gibi düşüşünü bindelik seviyelerde tuttu. DOGE'un fiyatı binde 9 azalışla 16 cent oldu.