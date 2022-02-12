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Kripto para yatırımcıları büyük şokta! Bitcoin ve Ethereum 'da sert düşüş!

ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizi piyasaları derinden sarstı. ABD cephesinden Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğinin açıklanmasıyla birlikte kripto para birimleri resmen çakıldı. Kripto para birimlerinde geçtiğimiz akşam sert satışlar görüldü. Sermaye değeri bakımından piyasanın en yüksek hacimlisi Bitcoin, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde 43 bin dolar seviyelerinden sert bir kayıp yaşayarak 41 bin 938 dolara kadar düştü. Gelen yoğun satış baskısıyla birlikte 42 bin dolar olan kritik destek seviyesinin altına sarkan Bitcoin, günü yüzde 2.58 oranında değer kaybıyla 42 bin 373 dolardan kapattı. Bitcoin bugün düşüşünü devam ettirerek 42 bin 160 dolar seviyesi civarında hareket ediyor.

KRİPTO PARA 12.02.2022, 11:18
Kripto para yatırımcıları büyük şokta! Bitcoin ve Ethereum 'da sert düşüş!

ETHEREUM'DA SERT DÜŞÜŞ 

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum da geçtiğimiz gün sert düştü. Ethereum, 3 bin 100 dolar seviyelerinden geri çekilerek 2 bin 879 dolar seviyesine indi ve 2 bin 927 puandan kapandı. Ethereum yüzde 4.72 oranında değer kaybetti. Ethereum bugün 2 bin 900 dolar seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri geçtiğimiz gün 1.96 trilyon dolar seviyelerinden 1.85 trilyon dolara kadar geri çekildi.

UKRAYNA GERİLİMİ PİYASALARI SARSTI 

ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizi ise geçtiğimiz gün yeni bir boyut kazandı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğini söyledi. Ayrıca Beyaz Saray, ABD vatandaşlarının 24 ile 48 saat arasında Ukrayna’yı terk etmeleri çağrısında bulundu. ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirebileceği olası bir saldırı durumuna tedbir almak amacıyla Polonya’ya 3 bin asker daha gönderiyor.

RUSYA CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ 

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine yönelik açıklamaların ardından Rusya cephesinden açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı medyasında yer alan Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal edeceği ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Batı medyasının Ukrayna’daki gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattığını söyledi. Ukrayna krizine ilişkin gelen son gelişmelerle birlikte jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesi hisse piyasalarında ve kripto para birimlerinde yoğun satışlar yaşanmasına neden oldu.

ABD hisse piyasalarında endekslerde büyük kayıplar görüldü. Nasdaq endeksi yüzde 2.78 oranında değer kaybıyla 13 bin 791 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 1.90 değer kaybıyla 4 bin 418, Dow Jones endeksi yüzde 1.43 oranında azalışla 34 bin 738 puana düştü. Özellikle son dönemde Nasdaq endeksi ile Bitcoin arasındaki pozitif korelasyon yatırımcıların dikkatini çekiyor.

#Bitcoin #Ethereum #kripto para
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