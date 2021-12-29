Kripto para yasasından ilk detaylar belli oldu!

Kripto piyasasına düzenleme getirecek yasa için çalışmalar hızlandı. Sektör temsilcilerine görüş için gönderilen taslağa göre, izin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin yetkilileri hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis, 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Kripto varlık alım-satım ve transfer işlemlerini kurul tarafından yetkilendirilmemiş kuruluşlarda yapanlara da 20 bin liradan az olmamak üzere işlem tutarı kadar ceza verilebilecek.

Kripto Para sektörünün üzerinde tartıştığı Sermaye Piyasası Kanunu’nda kripto varlıkların ve kripto varlık platformlarının düzenlenmesine dair değişiklik taslağına göre, kripto para platformları ve hizmet sağlayıcıları izin verme yetkisi SPK’ya verildi.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil ve Gizem Karakış'ın haberine göre kurul, platformlarda işlem görecek kripto varlıkların belirlenmesine, işlem görmenin sonlandırılmasına, işlem görmesi sonlandırılan kripto varlıkların elden çıkarılmasına ilişkin düzenleme yapmaya yetkili olacak.

SİBER SALDIRI OLURSA NE OLACAK?

Taslağa göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin kripto varlıklara ilişkin alım-satım işlemlerini yalnızca kurul tarafından yapılacak düzenleme uyarınca yetkilendirilmiş kuruluşlar nezdinde yapmaları esas olacak. Platformların kendi nam ve hesaplarına yapacakları işlemler bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Müşterilerin yurtdışında yerleşik kuruluşlarda gerçekleştirecekleri alım-satım işlemleri ve bu işlemlere bağlı kripto varlık transferleri yalnızca yetkilendirilmiş kuruluşlar vasıtasıyla yapılabilecek. Taslağa göre, siber saldırı, teknik arızalar, operasyonel hatalar veya kripto varlık hizmet sağlayıcı mensuplarından kaynaklı suistimaller sonucunda oluşan zararlardan, kripto varlık hizmet sağlayıcı mensupları kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumlu olacak. Şahsi sorumlulukla ilgili olarak getirilen hükümler uygulanacak.

Kripto varlık alım-satım platformlarının faaliyet izni aldıkları yıldan başlayacak şekilde, faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin azami yüzde 10’u olmak üzere her takvim yılı için Kurulca belirlenecek oranı kurul bütçesine gelir olarak kaydedilecek.

SPK, nakit ödeme ve kripto varlık teslim yükümlülüklerini yerine getiremediği veya kısa sürede yerine getiremeyeceği ya da bunlardan bağımsız olarak mali yapılarının ciddi surette zayıflamakta olduğu ya da mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflamış olduğunun tespiti hâlinde üç ayı geçmemek üzere verilecek uygun süre içinde mali yapılarının güçlendirilmesini istemeye ya da faaliyetlerini geçici olarak durdurmaya; faaliyet yetkilerini kaldırmaya; sorumluluğu tespit edilen yöneticilerin ve çalışanların imza yetkilerini sınırlamaya ve kaldırmaya yetkili olacak.

Hürriyet