banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?
ABD, aşı olmayanı ülkeye almayacak
ABD, aşı olmayanı ülkeye almayacak
TEKNOFEST 2021 Heyecanı Başladı!
TEKNOFEST 2021 Heyecanı Başladı!
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor

Kripto para piyasasında en çok değer kaybedenler kimler?

Koronavirüs salgını sonrası yatırımcının ilgisiyle rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında büyük çöküş.

KRİPTO PARA 21.09.2021, 09:04
Kripto para piyasasında en çok değer kaybedenler kimler?

Kripto para piyasalarında düşüş haftası yaşanıyor. Dün yüzde 6.1 değer kaybeden kripto para piyasası bugün de yüzde 6.6 daha düştü. Böylece iki günde toplam değer kaybı yüzde 12'yi aştı. 

Saat 7.45 itibariyle yüzde 6.6 gerileyen kripto paraların piyasa değeri 1 trilyon 958 milyar dolar oldu. Böylece kripto paralar Ağustos ortasından beri ilk defa 2 trilyon doların altını gördü. 

Dünkü düşüşü piyasa ortalamasının altında kalan Bitcoin'de işler değişti. Piyasalar yüzde 6.6 gerilerken Bitcoin'deki düşüş yüzde 7.6 oldu. BTC'nin toplam piyasa değeri de 798 milyar dolara indi ve 800 milyar dolar seviyesinde tutunamadı. 

Ethereum da tıpkı BTC gibi piyasa ortalamasının üzerinde değer kaybetti. ETH'nin fiyatı 2 bin 974 dolara düştü. ETH uzun bir süre sonra 3 bin doların altını gördü. 

Dün 1 doların altını göre Ripple'da da düşüş sürüyor. XRP'nin değer kaybı yüzde 5.6 oldu. XRP'nin son fiyatı ise 93 cent civarında. 

Kripto para piyasalarının en çok konuşulan para birimlerinden Dogecoin de düştü. DOGE'un fiyatı yüde 7.5 azalarak 20 cent oldu. 

İLK 100'DE EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER

Düşüşte Coingecko listesinin ilk 100'ünde yer alan kripto paraların çoğu değer kaybetti. Sadece OMG Network (OMG) yüzde 20 ve Celo yüzde 5.7 değer kazandı. 

Osmosis (OSMO) coin yüzde 19 

Near (NEAR) coin yüzde 18.7

Cosmos (ATOM) coin yüzde 16.7

THORChain (RUNE) coin yüzde 15.1 

Curve DAO Token (CRV) coin yüzde 15

Huobi Token (HT) coin yüzde 13.9

Kusama (KSM) coin yüzde 13.8

Fantom (FTM) coin yüzde 13.5

Hedera Hashgraph (HBAR) coin yüzde 13.3 

Avalanche (AVAX) coin yüzde 12.9 değer kaybetti. 

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0