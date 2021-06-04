Kripto para piyasalarındaki ani düşüşün arkasında FUD etkisi var

Kripto para ekosisteminde Mayıs ayının ana gündem maddesi, Bitcoin ve altcoinlerde yaşanan aşağı yönlü hareketler oldu. Bitcoin yüzde 26 değer kaybederken, bu oran Ethereum’da yüzde 40, BNB'de yüzde 45 ve Cardano’da yüzde 25 olarak kayıtlara geçti. Fiyat hareketliliği nedeniyle kripto para yatırımcılarının artan endişeleri ise gözleri konunun uzmanlarına çevirdi. Mevcut seyre ilişkin değerlendirmede bulunan yerli kripto para borsası Paritex’in CEO’su Özgür Serkan Uslu, “Kripto para piyasalarındaki düşüşün arkasında FUD etkisi yattığını görüyoruz. Türkçe karşılığı ‘Korku, Kararsızlık ve Şüphe’ olan FUD etkisinin beslendiği ana kaynaklar geleneksel, dijital ve sosyal medya platformlarıdır. Medyada çıkan bir haber, doğru ya da yanlış olmasından bağımsız olarak piyasayı kolayca etkileyebilir” dedi.

“Gündem maddeleri iyi irdelenmeli”

Asıl dikkat edilmesi gereken noktanın çoğunluğun verdiği kararları takip eden küçük yatırımcıların piyasa üzerindeki etkisi olduğunu söyleyen Paritex CEO’su Özgür Serkan Uslu, “Gündemi etkileyen ve kamuoyunda dikkat çeken haberler karşısında karamsarlığa kapılıp, hızlı tepkiler veren yatırımcılar, yatırımını negatif yönde etkileyecek yanlış kararlar alabilir. Yaşanan bu son düşüşte FUD etkisinin ortaya çıkmasına neden olan gündem maddelerinin ise iyi irdelenmesi gerekir. Bunların başında Tesla CEO’sunun açıklamaları, Çin hükümetinin kripto para ticaretine yönelik yasakları sıkılaştırdığına yönelik haberler ve devletlerin uyguladığı politikalar geliyor” diye konuştu.

Düşüşün baş sorumluları Elon Musk ve Çin hükümetinden gelen açıklamalar

Tesla CEO’su Elon Musk’ın, Bitcoin madenciliğinin yüksek enerji harcadığına dikkat çektiği gönderisinin kripto para piyasalarına etkisini açıklayan Uslu, "Elon Musk; TESLA şirketinin vizyonu ile uyuşmayan bu durum için ürettikleri arabaların artık Bitcoin ile satışının yapılmayacağını duyurdu. Takipçileri arasında büyük yankı bulan bu karar kısa sürede Bitcoin ve altcoin yatırımcılarını etkiledi” dedi.

Çin’in kripto para ticaretine yönelik yasakları sıkılaştırdığı yönündeki Reuters kaynaklı haberlerin ardından kripto para piyasasında dalgalanma başladığını hatırlatan Uslu, sözlerine şöyle devam etti: “Çin’den gelen açıklamada, yeni bir girişimde bulunmayacağı ve ticaret birliklerinin, yalnızca mevcut kısıtlamaları uygulamak istediklerini belirtti. Dünyanın en büyük hacimli kripto para birimi Bitcoin ve diğer altcoinlerde yaşanan sert düşüşün, Çin’in Sincan bölgesindeki elektrik kesintisiyle bağlantılı olduğu piyasalarda paylaşıldı. Dünyanın en fazla Bitcoin madenciliğinin yapıldığı bölgede yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle, Bitcoin ağının neredeyse yarısı 48 saat boyunca çevrim dışı kaldı. Bu sırada kripto para madenciliği yapılan cihazların çalışma hızını ifade eden ‘hash rate’ değerlerinde düşüş yaşanmasının, Bitcoin fiyatlarını etkilediği öne sürülüyor.”

Merkez Bankası’nın kararı es verdirdi

Özgür Serkan Uslu, dünyada kripto paralara en çok ilgi gösteren ülkelerden biri olarak Türkiye’nin de piyasadaki hareketlerde belirleyici olduğuna dikkat çekti: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aldığı karar doğrultusunda Bitcoin ve altcoinler ödeme yapmak için doğrudan veya dolaylı olarak kullanılamayacak. Alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Piyasalarda konuşulan bu durum yerini korkudan ziyade beklemeye bıraktı. Alınan bu kararın altında Türkiye’nin yakında bir düzenleme yapacağı ve devlet güvencesi sunacağı konuşulan haberler arasında yer alıyor.”

Kripto para alım satım platformları kesintisiz hizmet sunmalı!

Kripto para piyasasındaki sert satış dalgası yatırımcılar arasında panik havası yaratırken, dünyadaki birçok büyük kripto para borsasında işlemlerde sorunların yaşandığı kaydedildi. Dünyada milyonlarca kullanıcıya hizmet veren kripto para platformları, kullanıcılarına sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarda işlemlerin aksadığını ve veri akışında problemler olduğunu duyurdular. Saatlerce hesaplarına erişim sağlayamayan kullanıcılar verilen alım satım emirlerinin işleme konulmasında yaşanan sıkıntılardan dolayı maddi kayıp yaşadıklarını sosyal medya platformlarından ifade ettiler. Duruma ilişkin değerlendirmede bulunan Uslu, “Paritex olarak geçtiğimiz günlerde dünya çapında yaşanan bitcoinin ani düşüşü ve buna bağlı olarak altcoinlerde aşağı yönlü hareket boyunca kullanıcılarımıza her zaman olduğu gibi 7/24 kesintisiz ve güvenli hizmet sunmaya devam ettik. Kesintisiz hizmet sunabilme kabiliyeti kripto para borsaları için hayati önem taşımaktadır, çünkü kullanıcılar en çok bu hareketlilik dönemlerinde yatırımlarına yön vermek ister. Bunu en hızlı ve güvenli sağlamanın yolu ise yazılım altyapısını düzenli olarak güçlendirerek geliştirmek ve ağdaki hareketliliği 24 saat kesintisiz olarak izleyen siber güvenlik ekibinizin olmasıdır. Bu sebeplerle Paritex olarak yatırımlarımızı bu iki alana yoğunlaştırıyoruz.”