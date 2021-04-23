Kripto para haram mı caiz mi? Nihat Hatipoğlu ve Diyanet'in kripto para yorumu nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu.Bitcoin başta olmak üzere kripto yani dijital paralar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor ve kısa sürede çok getiri sağladığı için sıklıkla tercih edilmeye başlandı. Nihat Hatipoğlu ve Diyanet'ten kripto paralarla ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

NİHAT HATİPOĞLU'NDAN KRİPTO PARA YORUMU

"Kripto para konusunda doğrusu çok gönülden 'caizdir' diyemiyorum. Borsada bir değer var, görüyorsunuz ele dokunur, fabrika var" diyen Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Borsada bir sakınca yok, ama kripto para, bitcoin benzeri şeyler konusunda gönülden bir şey diyemiyorum. Haram konusunda da bir şey diyemiyorum. En azından uzak durulması konusunda kanaatim var. Çünkü olmayan bir para var ortalıkta, mal var ortada , her şey internet üzerinden oynamaya devam ediyor. Uzak durmanızdan yanayım ama 'haramdır' da demiyorum."

KRİPTO PARA DİYANET YORUMU

Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.

Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.

Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir.

Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir.