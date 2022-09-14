Kripto Para Borsası Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kripto para ekosistemine dahil olan kullanıcı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bununla orantılı olarak piyasada varlık gösteren kripto para borsalarının sayısında da artış yaşanıyor. Yatırımcılar her geçen gün yeni bir borsa adı ile karşılaşırken bir yandan da birçok kötü niyetli oluşum sebebiyle de zaman zaman mağduriyetler oluşabiliyor. Yatırımcıların mağdur olmaması için ise kripto para borsası seçiminde dikkatli olmak daha da önemli bir hale geliyor.

Kripto para piyasasına yeni adım atacak yatırımcıların öncelikle işlem yapacakları platformu belirlemesi gerekiyor. Bu platformları seçerken ürün çeşitliliği, güvenlik, para yatırma-çekme opsiyonları gibi birçok faktör devreye giriyor. KuCoin Türkiye Ülke Müdürü Mete Umut Elmas, kripto para borsası seçerken dikkat edilmesi gereken başlıca unsurları sıralıyor.

1.Kripto Para Çeşitliliği

Kripto para piyasası hızla gelişen ve büyüyen bir piyasa olup içerisinde binlerce coin ve token bulunduruyor. Güvenlik gerekçeleri, projenin yetersiz olması ve benzer sebeplerle her ne kadar tüm coin/token’lar listelenmese de borsaların kullanıcılara geniş bir yelpaze sunması oldukça önemli. Bu sayede yatırım yapılabilecek kripto varlıkları sınırlandırmak zorunda kalmayan yatırımcılar, tüm varlıklarını tek bir yerde toplayabiliyor. Örneğin, dünya’nın en büyük altcoin borsası KuCoin, 700’den fazla kripto varlıkta 1200’den fazla işlem çiftiyle yatırımcılarına oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Kullanıcılar böylece daha çok fırsat yakalama şansı elde edebiliyor.

2. Kullanıcı Deneyimi ve Ürün Çeşitliliği

Kolay ve anlaşılabilir ara yüze sahip olan borsalar yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Sade ve anlaşılır bir ara yüze sahip olmasının yanı sıra kripto para borsası seçerken, borsanın sunduğu ürün çeşitliliği de önemli etkenlerden biri.

Kripto para piyasaları alım-satım yapmanın yanı sıra varlıkları stake etme, likidite sağlayıcısı olma, NFT hizmetleri gibi birçok olanak tanıyor. Seçilecek kripto para borsasının ürün penetrasyonu konusunda en iyi gayreti gösterirken kullanıcı dostu arayüzünden feragat etmediğine emin olmak gerekiyor.

3. Güvenlik

Kripto para yatırımcıları kripto para borsalarına üye olurken çeşitli bilgilerini paylaşıyor. Ama bunun da ötesinde üye olduktan sonra platformlara hem para yatırıyorlar hem de yatırımlarını yine platformlarda tutabiliyorlar. Tüm bu sebeplerden dolayı kripto para borsasının seçimlerinde maksimum seviyede önlem alındığından emin olmak gerekiyor. Kripto para borsası KuCoin, yatırımcılarının varlıklarının tamamına yakın bir kısmını soğuk cüzdanlarda depolayarak internet erişiminin getirebileceği siber güvenlik açıklarına karşı korurken, kurduğu sigorta fonuyla da yatırımcılarının varlıklarını güvence altına alıyor.

Yukarıda belirtilen üç ana maddenin yanı sıra işlem hacminin yüksek olması, şeffaflık ilkesini benimsemesi ve teknik destek hizmetlerinin sunulması yine kripto para borsası seçerken dikkat edilmesi gereken önemli konular arasında yer alıyor.

KuCoin, 2022 yılının Eylül ayında 5’inci yılını kutlarken, ilk günden bugüne kullanıcılarına en üst düzey deneyimi sunmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

*Veriler, KuCoin’in 2021 yılında Türkiye’de gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına dayanmaktadır.