Kripto para borsası BitMex'e 100 milyon dolarlık ceza

Kripto türev borsası BitMEX, ABD Emtia Vadeli İşlemler Alım Satım Komisyonu (CFTC) ve Mali Suçları Engelleme Ağı (FinCEN) tarafından açılan davada 100 milyon dolara kadar ceza ödemeyi kabul etti.

CFTC, salı günü yapılan duyuruda ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin BitMEX platformunu yasa dışı işletmek ile suçlanan HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited ve HDR Global Services Limited ile sulh kararına vardığını açıkladı.

CFTC ve FinCEN ile varılan anlaşma kapsamında BitMEX, "kripto para alım satım platformunu yasa dışı işlettiği ve kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal ettiği" gerekçesiyle 100 milyon dolar para cezası ödeyecek. Buna ek olarak, şirketin şüpheli faaliyetleri uygun bir şekilde rapor edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla işlem geçmişinin analiz edilmesi için bağımsız bir danışman ile çalışması da gerekecek.

CFTC'nin başkan vekili Rostin Behnam, “Bu dava, giderek daha fazla piyasa katılımcısına dokunan dijital varlık sektörünün, denetimli finans sektöründeki sorumluluklarını ciddiye almasına dair beklentileri artırıyor. CFTC, kendi yetki alanındaki piyasalarda müşteri ve tüketicilerin korunması konusunda endişe uyandıran faaliyetler hızla harekete geçecektir" diye belirtti.

Diğer yandan şirketin eski CEO'su Arthur Hayes ve diğer yöneticilerinin aleyhinde Banka Gizliliği Yasası'nın ihlali gerekçesiyle açılan davanın sürmesi bekleniyor. BitMEX kurucu ortaklarının sözcüsü; Hayes, Ben Delo ve Sam Reed'in CFTC ve FinCEN ile varılan anlaşmanın parçası olmadıklarını açıkladı. Geçtiğimiz nisan ayında yetkililere teslim olan Hayes, 10 milyon dolar kefalet ile serbest bırakılmıştı. Diğer eski yöneticilerin davalarının ise Mart 2022'de başlaması planlanıyor.

FinCEN, yaptığı açıklamada “BitMEX, müşterileri hakkında yeterli incelemeyi yapmadan platforma erişmelerine ve türev işlemi yapmalarına izin verdi. Yalnızca e-posta adreslerini alıyordu ve kimliklerini doğrulamıyordu. BitMEX ABD vatandaşlarıyla iş yapmadığını iddia etse de, FinCEN platformun uygun politika, prosedür ve şirket içi kontrolleri uygulamadığını tespit etti” diye belirtti.

FinCEN'e göre BitMEX, gerekli para aklamayı önleme önlemlerini uygulamadı ve altı yıl boyunca 588 şüpheli işlemi bildirmedi. FinCEN, platformun bilinen karanlık ağ piyasaları ve karıştırma hizmeti sunan kayıt dışı para hizmetleriyle en az 209 milyon dolar değerinde işlem gerçekleştirdiğini tahmin ediyor.