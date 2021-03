Konuyla ilgili yorumlarını açıklayan Bitpanda Türkiye ve MENA Bölgesi Yönetici Direktörü Elbruz Yılmaz, “Bu haber, Visa'nın sıradaki önemli adımı gibi görünüyor. Şirket bir süredir dünya genelinde kripto ve dijital para birimleri alanında çeşitli ortaklarla yakın işbirliğini genişletiyordu” dedi.

Yılmaz, şunları söyledi: “Kripto para birimleri yatırım dünyasında önem kazanırken, ödeme sistemleri devlerinin pazarda rekabetçiliklerini korumak için faaliyetlerini geliştirmesi, büyük düşünmesi ve inovasyonu sürdürmesi gerekiyor. Bu açıdan Visa, oldukça önemli bir durum çalışması niteliğinde. Bitpanda olarak, bu yılın başında Visa ile işbirliği içinde kullanıcıların kripto para birimleri dahil olmak üzere her türlü varlıkla alışveriş yapmasına olanak tanıyan bir banka kartı çıkardık. Artık ödeme yapmadan önce itibari para birimine çevirmenin gerekli olmayacağı göz önünde bulundurulduğunda, USDC cinsinden gerçek zamanlı ödeme yapılabilmesi, ödeme hizmetlerini bir üst seviyeye taşıyan oldukça önemli bir gelişme. Visa, son piyasa hareketlerinde sürekli ortaya çıkan durumu yaşıyor. Kripto para birimleri her düzeyde daha yaygın bir biçimde kullanılmaya başlıyor ve her aşamadaki her oyuncu bu sürecin şekillenmesine katkıda bulunuyor.”

Yılmaz’a göre, Visa'nın Ethereum blockchain sistemi üzerindeki kripto para ortaklarıyla ödeme hizmeti sağlayacağı haberi sektörü takip edenleri şaşırtmasa da, birçoğumuz bu ivmeyi artırmaya devam etmek için bir sonraki hamlenin ne olacağını ve Mastercard ve Amex'in bu gelişmelere ne kadar sürede yetişeceğini merak ediyor.