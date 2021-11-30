Kredi ile coin almak yasak!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara kripto para uyarısında bulundu.



Bloomberg HT'nin haberine göre ilgili yazıda BDDK şu uyarılarda bulundu:

"Bireysel ve tüzel tüm kredi müşterilerine kullandırılacak kredili mevduat hesabı dahil tüm krediler bakımından, bahse konu krediler ile edinilen kaynakların kripto varlıklara veya kayıtlı bankacılık/sermaye piyasası sistemi dışına para çıkarılmasına yönelik işlemlerde kullanımının engellenmesi için bankalarca azami hassasiyetin gösterilmesi gerekli görülmektedir."