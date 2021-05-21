Kayıp yüzde 54'e ulaştı! Yatırımcı panikte! Kripto para bilmecesi

Ekonomi uzmanları, dünyaca ünlü şirketler, CEO’lar ve halk tarafından son günlerde en çok konuşulan ekonomik gelişmeler arasında kripto paralar ve Bitcoin var. Herkesin konu ile ilgili bir fikri, piyasaya girmişliği veya merakı varken, kripto paralardan uzak duran pek az kişi kalmış durumda.

Bitcoin çılgınlığı bu kadar yaygınlaşmış bir hal almışken ve sistem ilk çıktığı günden bu yana büyümeye devam etmişken, tartışmaların odak noktasında olması da kaçınılmazdı. Uzun zamandır birçok kişiye önemli miktarlarda ekonomik kazanç sağlayan Bitcoin, son günlerdeki gelişmelerden sonra kan kaybı yaşıyor.

KORKULU RÜYA

Mart ayında yatırım uzmanlarının neredeyse yüzde 90’ı Bitcoin’in çok daha büyüyeceği ve yatırım yapılması gereken bir birim olduğu görüşünde birleşirken kripto para birimi, yalnızca 1 ay içerisinde ciddi bir ‘u’ dönüşüne sahne oldu. Martta kazandığı değeri yitirmek bir yana, hem devletlerin hem de büyük şirket sahiplerini karşısında buldu. Bitcoin için korkulu rüya mayısta başladı.

ÖNCE MUSK SONRA ÇİN

Bitcoin’e ilk darbe Tesla CEO’su Elon Musk’tan gelirken, uzun zamandır kısıtlamalar uygulayan Çin’in bu kısıtlamaları arttırması ile düşüş arttı. Martta önce, Bitcoin ile araç satışı gerçekleştireceğini açıklayan Musk, geçtiğimiz attığı tweet ile Bitcoin ile araç satışından vazgeçtiğini duyurması ile darbe yiyerek düşüşe geçen Bitcoin’de düşüş devam ediyor.

Çin, önceki yasaklara ilave olarak yeni kripto paralara yeni kısıtlamalar getirdi. Çinli regülatörler salı günü ülkedeki finans kurumlarının ve ödeme şirketlerinin kripto para işlemleriyle ilgili hizmetler sunmasını yasakladı ve yatırımcıları spekülatif kripto işlemlerine karşı da uyardı. Bu kararın ardından kripto para piyasalara yerler bir oldu.

‘DAHA DA GERİLEYEBİLİR’

Dünya çapında birçok ekonomi uzmanının şu anki ortak görüşü ise Bitcoin’in gerilemeyi sürdüreceği yönünde. Ancak bir kısmı bu gerilemenin uzun sürmeden yeniden yükselişe döneceği görüşünü de savunmayı sürdürüyor.

BBC News’in İngiliz yazarı Rory Cellan-Jones’a göre ise Bitcoin ilk çıktığı günden bu yana ‘Balon’ bir birim. Jones, son gelişmelerin ardından yine sert bir yorumda bulundu, “Aradan 8 yıl geçti ve halen Bitcoin ile bir sandviç bile alamıyorum. Dolayısıyla Bitcoin’in yakın zamanda gelişmiş bir para birimi olarak kabul göreceğine inancım yok” değerlendirmesini yaparak düşüşün ve zararın devam edeceğini vurguladı.

KAYIP %54’E ULAŞTI

Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 29 bin 900 ve 40 bin 725 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.32 düşüşle 39.626 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 22 olarak hesaplandı.

Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 741 milyar dolar düzeyindeydi. Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 813 doları görmüştü. Bitcoin’in 29 bin 900 dolara kadar gerilemesiyle de kayıp yüzde 54 olarak gerçekleşti.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 1.952 ve 3.026 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 14.90 düşüşle 2.570 dolara geriledi.

Birimin haftalık kaybı yüzde 34.99 ve piyasa hacmi de 299 milyar dolar ile 300 milyar doların altına geriledi.

Cem Özenen/Hürriyet