Kararsız Kripto Paraların Gözü Bugün Ripple Davasında Olacak

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, bugün görülecek olan Ripple davasına değindiği değerlendirmesinde: "Kripto para piyasalarında tarihi bir gün, Ripple’ın yöneticilerinin mektupları mahkemede açılıyor ve Ripple’ın zamanında yaptığı XRP satışlarının menkul kıymet olup olmadığı yönünde bu zamana kadar en net bilgi belki de elde edilecek. Bugünkü duruşma öncesinde SEC başkanı Gensler bu davadan vazgeçmeyeceklerini yineledi. Aynı zamanda ABD kanadından El Salvador’un ABD için risk yarattığı belirtildi. Tüm bu karmaşanın ardından Bitcoin 43.000$ seviyesine baskılanırken, halen daha güvenli bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Bitcoin cüzdanlarında bu düşüşte alımlar yapıldığını görüyoruz. Her ne kadar Ukrayna iyimserliği kısa sürse de bugünkü Ripple duruşması piyasalara yön verecek. Çünkü bir çok kripto para biriminin menkul kıymet olduğunu savunan SEC, eli güçlü ayrılırsa yeni bir satış dalgası gelebilir. Aksi takdirde Ripple’ın aldığı özel hukuk görüşü menkul kıymet olmadığı yönünde gelirse bu da piyasaları yukarı yönde baskılayabilecek. Şimdilik karasız seyrin devam ettiği piyasada yatırımcılar için riskli bir gün. Bu nedenle Bitcoin için 43.300 ve 41.400$ destekleri yakinen incelenecek olası yükselişlerin yaşanması için de 45.500$ kırılması takip edilecek." sözlerine yer verdi.