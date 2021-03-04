KADINLAR KRİPTO DÜNYASINDA DA İDDİALI

Akademetre’nin Paribu ve Istanbul Blockchain Women (ISTBCW) adına yaptığı “Blokzincir Ekosisteminde Kadın Olmak” araştırmasına göre blokzincir projelerinde çalışan kadın sayısı az ancak kadınlar mesleklerinde iddialı. “Fortune 100 Türkiye” firmaları ve blokzincir start-up’larında yürütülen blokzincir proojelerideki kadın istihdamını ve kadın çalışanların yaklaşımlarını mercek altına alan araştırma 20 önemli sonuç içeriyor.

Kadınların yüzde 92’si blokzincir projesinde çalışmaktan memnun

Araştırmaya göre, “Fortune 100 Türkiye” firmalarında ve blokzincir start-up’larında yürütülen blokzincir projelerindeki her 4 kişiden 1’i kadın. Ancak blokzincir projelerinde çalışan kadınların yüzde 92’si bu alanda kariyer yapmaktan memnun. Araştırma, kadınların proje süreçlerindeki rolünü de ortaya koydu. Buna göre kadınların blokzincir projelerinde en çok üstlendiği görev yüzde 44 ile “proje süreçlerinin tasarımı ve yönetimi”. Kadınların yüzde 16’sı “proje süreçlerinin uygulanması”ndan sorumlu. Bu alanda çalışan kadınların yüzde 40’ı ise her iki süreçte de görev alıyor.

Araştırmaya katılan kadınlar, “Şirketinizde yürütülen blokzincir projesindeki karar alma süreçlerinde ne derece etkilisiniz?” sorusuna yüzde 60 oranında “Çok etkili” yanıtını verdi. Araştırmaya katılanlara bu alanında çalışmak konusundaki memnuniyet nedenleri soruldu. Verilen çoklu yanıtlarda “mesleki ve kişisel gelişim sağlaması” yüzde 76 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 48 ile “yeteneklere uygunluk”, yüzde 32 ile “uzaktan çalışma imkânı” ve yüzde 24 ile “girişimciliğe basamak olması” takip etti.

Blokzincir projelerinde çalışan kadınların yüzde 84’ü kariyer hedefine ulaşabileceğini düşünürken kadınların yüzde 28’i yönetim kurulu üyesi/CEO/genel müdür, yüzde 20’si ise üst düzey yönetici olmak istiyor.

Blokzincir projelerinde mobbing yok

Kadınların blokzincir alanında motive olmalarını sağlayan unsurların başında yüzde 60 ile “mesleki ve kişisel gelişimle ilgili eğitimler” yer alıyor. Eğitim yanıtını yüzde 52 ile “esnek çalışma imkânı”, yüzde 40 ile “yöneticilerin koçluk yapması” ve yine yüzde 40 ile “çalışma ortamında ilişki ve bağlantıları artırmak” izliyor.

Verilen çoklu yanıtlara göre, blokzincir projelerinde çalışan kadınların yüzde 76’sı “gelecek vadeden bir alan olması”, yüzde 72’si ise “ileri ve yeni teknolojilere ilgi duyması” nedeniyle bu alanı tercih ediyor. Araştırma kapsamında kadınlara, “Blokzincir alanında mobbing uygulandığını düşünüyor musunuz?” sorusu da soruldu. Kadınların tamamı bu soruya “Hayır” yanıtını verdi.

Blokzincir projelerindeki kadınların tamamı kripto parayla işlem yapmak istiyor

Blokzincir projelerinde çalışan kadınların yarısından fazlası bu alanın en popüler ürünü olan kripto paralarla henüz işlem yapmadı. “Bugüne kadar kripto para ile hiç işlem yaptınız mı?” sorusuna kadınların yüzde 56’sı “Hayır”, yüzde 44’ü “Evet” yanıtını verdi. Kripto parayla işlem gerçekleştiren kadınların yüzde 32’si “trade” yaparken, yüzde 32’si kripto para satın aldı.

Blokzincir projelerinde çalışan kadınlara işlem yaptıkları kripto para birimi de soruldu. Çoklu yanıtlara göre, kadınların yüzde 40’ı Bitcoin’le işlem yaparken yüzde 24’ü Ether’i, yüzde 20’si XRP’yi, yüzde 20’si ise Tether’i tercih etti.Blokzincir projelerinde çalışan ve kripto parayla işlem yapan kadınların yüzde 91’i kripto para işlem deneyiminden memnun kaldı. “Gelecekte kripto para ile işlem yapmayı ne derecede istiyorsunuz” sorusuna ise katılımcıların tamamı “İsterim” ya da “Çok isterim” yanıtını verdi.

Araştırma ayrıca blokzincir projesi olan “Fortune 100 Türkiye” firması sayısının da az olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre “Fortune 100 Türkiye” firmalarından yalnızca 9’unun blokzincir projesi var.