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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Blockchain atılımı

İSKİ ve İGDAŞ abonelik süreçlerini Blockchain’e taşıyor. İSMEK sertifikalarının da mayıs ayından itibaren verilmesi planlanıyor. İşte Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik’in Blockchain ve kripto para piyasaları hakkında son 24 saat değerlendirmesi...

KRİPTO PARA 24.02.2021, 14:58
2009
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Blockchain atılımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve İGDAŞ abonelik süreçlerini Blockchain’e taşıyor. Blockchain altyapısı kuran belediye, İSMEK sertifikalarını da mayıs ayından itibaren zincir üzerinden vermeyi hedefliyor. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, projenin çıkış noktasının İSMEK olduğunu, sertifikaların ve diplomaların kaybolduğunu, bu çalışmayla birlikte kayıpların önüne geçileceğini belirtti. Yenilikçi haber ise İBB’ye bağlı Zemin İstanbul kanalından duyuruldu.

Square’den Yüklü Bitcoin Alımı

Jack Dorsey, Twitter CEO’sunun, şirketlerinden biri olan Square, 3.318 adet Bitcoin daha satın aldı. Bitcoin’lerin toplam maliyeti ise 170 milyon dolar civarında. Yapılan açıklamalara göre, Square şirketinin rezervlerinin %5’i Bitcoin’de duruyor. Square, açıklamasında, Bitcoin’in bireylerin geleceklerini güvence altına almanın bir yolu olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz hafta Bitcoin almak için tahvil satan MicroStrategy’nin de yakın zamanda Bitcoin alması bekleniyor.

DoubleLine’nin CEO’su: Ekonomiyi Bitcoin Kurtaracak!

Yönettiği varlıkların değeri 141 milyar doları geçen DoubleLine’nin CEO’su ekonomileri altın ya da doların değil, Bitcoin’in toparlayacağını açıkladı. Bitcoin’i rezerv olarak ekleyen şirketlerin sayısı giderek artarken, daha önce ilgi duymayan yatırımcılar ve yöneticililer de kripto para biriminin potansiyeli olduğunu kabul etmeye başladı.

Hindistan’ın en Büyük Kamu Bankası Blockchain Çözümü Arıyor!

Hindistan’ın en büyük kamu bankası olan State Bank of India(SBI), ödemelerini verimli hale getirebilmek adına JPMorgan’ın Blockchain ödeme ağına katılıyor. Bankanın amacı, ödemelerini hızlandırmak ve maliyetlerini aşağıya çekmek. Ethereum tabanında bulunan bu ağ, yaklaşık olarak 100 bankanın sistemine entegre edilmiş durumda. Bankalar, kitlelerin artan hız ve düşük maliyet talebiyle blockchain çözümünü neredeyse zorunlu olarak kullanmaya başladı.

BTCUSD

Geçtiğimiz iki gün boyunca satıcılı seyir çizen BTCUSD’nin güne toparlanma sinyalleriyle başladığı ve yüksek hacimli alımların geldiğini görülüyor. Oluşan yukarı yönlü fiyat hareketliliği kullanıcıların dikkatini çekmeye devam ederken, meydana gelen düşüşün etkisiyle alımlar hız kazandı. Elde edilen verilere göre, borsalardan alınan Bitcoin adres sayısı 3 yılın zirvesine ulaştı. Oluşturulan adreslerin zirveye ulaşması, düşükten alım yapmak isteyen yatırımcıların aksiyonlarından bir tanesi.

Fırsat olarak görülen bu geri çekilmede 45.000 desteğini test eden BTCUSD bulunduğu alandan toparlanarak 4 saatlik grafikte 9MA’nın üzerinde seyir çizmek için harekete geçti. Aşırı satım bölgesinden henüz çıkamamış olan kripto para biriminin hem hareketli ortalama hem de 52.400 direncinin üzerinde tutunması önem taşıyor. Bu durumda, 54.100 ve 57.500 seviyeleri izlenebilir. Aşağıda ise ilk olarak 49.300 desteği izlenebilir. Desteğin kırılması, 9MA’nın da aşağı yönlü kırılması anlamına geliyor ve bu durumda satış baskısının oluşması beklenebilir. Böylelikle, 46.700 ve 45.000 destekleri takip edilebilir.

Dirençler: 54.100 - 57.500 – 59.270 – 61.830

Destekler: 49.330 – 46.700 – 45.000 – 41.600

ETHUSD

Serbest düşüş yaşadığını ve 1.450 seviyelerine kadar sarkma yaşanabileceğini belirttiğimiz ETHUSD üzerinde durduğumuz desteği test etmesinin ardından toparladı. Trend içerisine girmek için hamlede bulunan kripto para biriminin 1665 direnci üzerinde tutunması ve hacimi yüksek alımların gelmesi önemli gözüküyor. Bu durumda, 1.750 ve 1.860 dirençleri takip edilebilir. Alışlar henüz yeterli hacme ulaşmadığı için toparlanma evresi hafif seyirde ilerliyor. Aşağıda ise 1.570 ve 1.450 destekleri muhtemel satış baskısında göz önünde bulundurulabilir. Olası sarkmalarda 1.450’nin üzerinde tutunması alışları destekleyebilir.

Dirençler: 1.665 - 1.700 - 1.750 – 1.860

Destekler: 1.575 – 1.530 – 1.450 – 1.370

LTCUSD

Piyasada dün yaşanan sert geri çekilmeden sonra bugünki Asya seansının erken saatlerinde yeniden bir toparlanma olduğu görülüyor. Litecoin de bu akışa uyum sağlamış durumda. Öyle ki 224 dolar civarından sert bir düşüşle dün 158 doları test eden kripto para birimi, sabah saatlerinde buradan ivmelenerek 185 Dolar’a kadar bir toparlanma gösterdi. Hali hazırda 178 dolar civarından alıcı bulan LTC’nin göreceli güç endeksi ise 50’nin hemen altında seyrediyor. Long pozisyonlardaki hacimlerin artması durumunda, yeniden 200 doların üstünü hedefleyecek olan LTC’nin, öncesinde 196 dolardaki direnç bölgesini kırması gerekiyor. Tersi durumda ise 166 ve 145 dolardaki destekleri önemli hale gelebilir.

Dirençler: 180 - 196 – 215 – 245

Destekler: 166 – 145 – 118 – 100

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