İran Stratejiyi Değiştirdi, Yeni Yasakla Piyasa İki Haneli Geriledi

Hali hazırda bu hafta 6 milyar dolarlık dev opsiyon pozisyonları sona erecek ve piyasa bunun baskısı ve volatilitesi altındaydı. İran’ın yasağı ile birlikte iyice kripto para piyasası kırılgan ve yeni FUD haberlerine açık hale geldi. Yeni bir düşüş haberi gelirse piyasanın kırılganlığından ötürü düşüşler devam edebilir. İran daha önce de mayıs ayında madencilere yasak getirmişti ve o dönem kötü haber silsilesi oluşmuş Bitcoin fiyatı 29.000$ seviyelerine kadar gerilemişti. Güncel durumda Ethereum 4000$ seviyesinin, Bitcoin ise 48.000$ seviyesinin altına geriledi. Buna karşılık Trader pozisyonlarında Bitcoin sahiplerinin %70’i, Ethereum sahiplerinin ise %80’i karda görünüyor. Son iki günlük sert düşüşün ardından Fibo’61,8’lik dilime denk gelen 47.350$ seviyesi test edildi. Böylece 52.000$ seviyelerinde oluşan ikili tepe formasyonu hedefini görmüş oldu. Bu noktada Fibo seviyesinden tepki gelmesi beklenebilir. Fakat Bitcoin’in 52.000$ seviyesini, Ethereum’un ise 4300$ seviyesini kırması gerekir."