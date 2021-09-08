İlk Bitcoin Ülkesi : El Salvador Dijital Para Birimini Kabul Eden İlk Ülke Oldu!

Bitcoin artık Orta Amerika ülkesinde kabul edilen bir ödeme olarak zorunlu ve Salvadorlular bunu tüm satın alımlar için kullanabilir.

Hükümet yetkilileri, devlet tarafından işletilen bir elektronik cüzdan olan Chivo’yu indiren sakinlere 30 dolarlık bitcoin kredisi yükleyerek bitcoin lansmanını başlatmayı amaçladı. Ancak plan, Chivo’nun başlangıçta uygulama mağazalarında görünmediği açılış gününde bir engele çarptı.

Yeni yasaya göre Bitcoin‘i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. Ülkede 3 Bitcoin yani yaklaşık 155 bin dolar yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.

Sanal para, insanların yüzde 70’inin banka hesabının olmadığı bir ülkede oyunun kurallarını değiştirebilir ve Salvadorlular teknoloji hakkında heyecanlarını dile getirirken, diğerleri buna şiddetle karşı çıkıyor.

Eleştirmenler duyuruyu yenilikçi bir para tasarrufu girişimi olarak övdü, ancak eleştirmenler hareketin kara para aklama kapılarını açabileceği konusunda uyardı.

Başkan Nayib Bukele, “Tarihte ilk kez tüm dünyanın gözü El Salvador’da olacak” dedi.

El Salvador, Pazartesi günü ilk 200 bitcoinini satın alarak tarih yazdı ve bunu yapan bilinen ilk ulus oldu. ABD doları, son yirmi yıldır ülkenin resmi para birimi olmuştu.

Daha sonra 200 bitcoin daha satın alarak Pazartesi günü toplam yatırımını satın alma sırasındaki değerine bağlı olarak yaklaşık 21 milyon dolara çıkardı.

Ülke ekonomisi, yurtdışındaki işçilerden geri gönderilen paraya derinden bağlıdır; ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 22’sini temsil ediyor.

Yetkililere göre, 10 kişiden dördünün yoksulluk içinde yaşadığı ülkeye yapılan havaleler geçen yıl 5,9 milyar doları buldu…