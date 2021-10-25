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Hacizli Bitcoin yoğun ilgi gördü
Business Insider'ın haberine göre Almanya'da el konulmuş Bitcoin'lerin iskontolu olarak satışa çıkarıldığı internet sitesi yoğun ilgi gördü.
KRİPTO PARA 25.10.2021, 22:33
Almanya'da yasal olarak el konulan malların ihale ile satışı gerekiyor. Bu kapsamda Bitcoin'i 49.197 dolar seviyelerinden satan internet sitesi yoğun talep gördü. Bitcoin fiyatı hâlihazırda 63 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. İhaleler ile el konulmuş 10 milyonlarca euroluk Bitcoin'in satılması hedefleniyor.