Hacizli Bitcoin yoğun ilgi gördü

Almanya'da yasal olarak el konulan malların ihale ile satışı gerekiyor. Bu kapsamda Bitcoin'i 49.197 dolar seviyelerinden satan internet sitesi yoğun talep gördü. Bitcoin fiyatı hâlihazırda 63 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. İhaleler ile el konulmuş 10 milyonlarca euroluk Bitcoin'in satılması hedefleniyor.