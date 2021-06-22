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Haberler peş peşe geliyor! Kripto Para yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!

Özellikle Elon Musk'ın açıklamaları ardından da Çin'den gelen haberlerle sarsılan kripto para piyasalarına bir kötü haber de Rusya'dan geldi.

KRİPTO PARA 22.06.2021, 09:12
Haberler peş peşe geliyor! Kripto Para yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, kripto varlıkları en tehlikeli yatırım aracı olarak niteledi.
Komsomolskaya Pravda gazetesine demeç veren Nabiullina, kripto konusundaki olumsuz duruşunu yineleyerek kripto varlıkların en tehlikeli yatırım aracı olduğunu vurguladı.

Kripto para piyasasındaki dalgalanmaların boyutuna dikkat çeken Nabiullina, kayıpların inanılmaz seviyelere çıkabileceği uyarısında bulundu.

Nabiullina, "Merkez Bankası, hiçbir zaman neye yatırım yapılması gerektiği konusunda tavsiyede bulunmaz ancak banka, kripto varlıklara yatırımı kesinlikle tavsiye etmiyor" dedi.

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