Güçlenen Dolar Borsalardan Çekilen Rekor Bitcoin İkilemi Fiyatı 20.000$’da Sabit Bıraktı

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede:

"Finansal piyasalar güçlü dolar tarafından baskılanırken, endeksler, emtialar ve kripto paralar değer kaybı yaşıyor. Dolar endeksi 106,50 seviyesine yükselerek 2002’den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. EUR/USD paritesi 1,02’lere gerileyerek o da son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. DXY’nin düşeceğine dair açılan short vadeliler yavaş yavaş kapanmaya devam ediyor. EUR/USD paritesinin 1:1 olacağına ilişkin kontratlar da %60 olasılıkla fiyatlanıyor. Yani yatırımcılar doların daha kuvvetli kalacağına ilişkin pozisyonlar açıyor. Sıkça dile getirdiğimiz korelasyonlar ise Bitcoin -DXY ters yöne işaret ediyor. Bu nedenle DXY’deki bu artış başta Bitcoin olmak üzere altcoinleri negatif etkiliyor. Kripto para piyasalarına para girişleri henüz başlamadı ancak diğer yanda haziran ayı boyunca 151 bin adet Bitcoin’in borsalardan çekilmesi de yatırımcıların uzun vadeli Bitcoin pozisyonlarına yönlenmeye başladığını gösteriyor. Bitcoin ortalama fonlama oranında toparlanma görülürken, 20.000$ fiyat seviyelerinde konsolide olmaya çalışan Bitcoin var. Yine de para girişlerini görene kadar kısa vadeli pozisyonlarla devam edeceğiz. Cardano, Metaverse projesi olan Cardalonia’nın tokenı LONIA satışına başlıyor. Ön satışın talep görmesi ADA fiyatları açısından destekleyici olabilir. Bitcoin’i teknik olarak ele aldığımızda son 3 gündür yapmış olduğu hareketlerde dip ve tepe seviyelerinin yükseldiğini ve çok kuvvetli olmasa da alım hacminin olduğu görülüyor. Daha önce kırdığı alçalan trendini dün test edip kırdığını onaylayan Bitcoin 19.400$ gerisine inmediği sürece 22.000$ seviyesine doğru atak yapabilir. Yine de güçlü dolar kripto paraları baskılıyor. Ancak 19.400$ gerisi stop loss gitmek şartı ile kısa mesafeli yükselişler değerlendirilebilir" sözlerine yer verdi.